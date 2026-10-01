Митрополитът на Драма настоява за яснота кои са 48-те реликви, които ще върне България

Митрополитът на Драма Доротей заяви, че е научил от медиите за споразумението между България и Гърция за връщането на 48 църковни реликви. В писмо до гръцкия министър на културата Лина Мендони той посочва, че не е бил предварително информиран и не е поканен да участва в обсъжданията, въпреки че многократно е поставял въпроса за връщането на реликвите и ръкописите на манастира „Панагия Икосифиниса", съобщават гръцки медии.

Позицията му поставя на преден план въпроса доколко църковните институции, на които предстои да бъдат предадени предметите, са били запознати с окончателното съдържание на договореността. Два дни след подписването на меморандума все още не е публикуван подробен опис на 48-те реликви, нито разпределението им между отделните получатели.

Според цитираната официална информация предметите произхождат от манастира „Панагия Икосифиниса", манастира „Свети Йоан Предтеча" край Серес и Митрополията на Серес и Нигрита и са пренесени в София през 1917 г.

Различна е ситуацията в Серес, където митрополит Теологос е знаел, че се водят преговори. Той също многократно е настоявал за връщането на църковните ценности, включително на среща с премиера Кирякос Мицотакис през май. След обявяването на споразумението митрополията го приветства като важна първа стъпка, но подчерта, че ще продължи да настоява за останалите реликви. От съобщението обаче не става ясно дали Теологос е получил предварително окончателния списък.

По информация на „Катимерини" извън споразумението остават византийски ръкописи, съхранявани в Българската академия на науките. Изданието съобщава, че гръцката страна няма да предаде синята кадифена погребална тъкан, намерена заедно с останките, приписвани на цар Самуил.