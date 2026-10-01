Китайски хакери се представяли за американски експерти в опит да откраднат имейли

Китайски хакери се представяли за американски експерти по изкуствения интелект, включително пред високо поставен представител на Белия дом, в опит да получат достъп до електронните пощи на специалисти от аналитични центрове, университети и други организации, предаде Ройтерс, като се позова на компанията за киберсигурност "Пруфпойнт".

В свой доклад организацията посочва, че следи групата, която обозначава като "ТА419", още от 2025г. Според Ройтерс хакерите систематично се опитват да откраднат пароли на служители на американски и японски аналитични центрове и компании от отбранителната индустрия, университети и адвокатски кантори.

"Пруфпойнт" свързва атаките с Китай във връзка с използвания зловреден софтуер, интернет инфраструктурата, чрез която извършваните атаки, както и профила на набелязаните мишени.

При последната кампания хакерите изпращали съобщения, представяйки се за експерти по изкуствен интелект или държавно управление. Сред самоличностите, които са използвали, е тази на Лин Паркър - бивш главен заместник-директор на Службата за научна и технологична политика към Белия дом.

Фалшивите имейли обикновено съдържали предложения за сътрудничество или участие в инициативи, свързани с изкуствения интелект. Впоследствие получателите били насочвани към фалшиви интернет страници, предназначени да откраднат паролите им, съобщава БТА.

Китайското посолство във Вашингтон засега не е отговорило на запитване на Ройтерс за коментар. Пекин от години отхвърля обвиненията, че извършва операции за кибершпионаж.

"Пруфпойнт" не разкрива самоличността на набелязаните хора, но уточнява, че сред тях има специалисти, работещи по регулирането на изкуствения интелект, контрола върху износа и националната стратегия на САЩ в тази сфера.

Агенция Ройтерс е установила по независим път самоличността на една от мишените - Алекс Енглър, бивш служител на Белия дом, който в момента ръководи Центъра за медии, технологии и демокрация "Пен".

Енглър разказа, че получил имейл, който изглеждал изпратен от Паркър и съдържал покана да се присъедини към "нов проект за политика в областта на изкуствения интелект". Съобщението обаче му се сторило подозрително и след като се консултирал с други специалисти, установил, че изпращачът се представя за друг човек.

Според "Пруфпойнт" малкият и внимателно подбран кръг от мишени, по-малко от десет души от няколко организации, подсказва, че целта вероятно е била събиране на разузнавателна информация за формирането на американската политика, а не единствено кражба на технологии.

Паркър заяви пред Ройтерс, че знае за двама души, получили подозрителни съобщения от нейно име в началото на юли. По думите ѝ твърдението за китайска намеса изглежда логично, предвид съперничеството между Вашингтон и Пекин в областта на изкуствения интелект.

"Съединените щати и Китай се конкурират в областта на изкуствения интелект. Опитите да бъдат накарани хора, които работят по политиките в областта на изкуствения интелект, да разкрият информация за своите планове - ако това действително е била целта - не са изненадващи", каза Паркър.