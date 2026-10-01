Шефът на Пентагона с тирада срещу дебелите и транс хората, обяви нов проект с Мъск (Обзор)

Хегсет ще ореже 20% от армията

В 52-минутна реч пред американски военнослужещи шефът на Пентагона Пийт Хегсет обяви, че ще съкрати с 20% генералите и адмиралите на ведомството, съобщи Си Би Ес.

На събитието във Вирджиния под наслова “Състоянието на силите” Хегсет трябваше да представи бъдещите приоритети на военното министерство. Той използва трибуната, за да изкаже дългогодишните си оплаквания от “уоук” идеологията сред армията (на анг. woke - социално-политическо движение, при което се взима предвид несправедливостта, свързана с расата, пола, сексуалната ориентация и др.).

“Вече няма дебелаци, няма транссексуални, няма брадати, няма чудаци”, каза още шефът на Пентагона, който често си позволява да използва подобни обидни квалификации. Тирадата на Хегсет не спря дотук: “Вече няма страхливци, няма радикали. Само воини. Само корави, готови и отдадени военнослужещи... Идеологическите клоуни ги няма. На тяхно място са патриотичните каубои - с тестове за тестостерон на всичкото отгоре”.

Преди да мине към съществената част - новите проекти на Пентагона, Хегсет порица и журналистите - предишното му поприще, като ги нарече “антиамерикански неудачници”, които карат “иранските държавни медии да изглеждат разумни”. След което обяви създаването на Командване за автономна война - ново бойно командване, което ще развива автономни и роботизирани способности във всички части на армията.

Шефът на Пентагона обяви и 120-дневната инициатива “Проект Меридиан”, която ще проучва бъдещето на войната. Начело на проекта са милиардерът Илон Мъск, бившият председател на Камарата на представителите Нют Гингрич и Палмър Лъки - основателят на отбранителния техгигант “Андурил”.

Хегсет съобщи още, че Пентагонът търси място за нова американска военна база, като прикани отделните щати да представят предложения. В края на речта си военният министър гръмко перифразира Библията: “Изпрати ме да се бия с комунистите. Изпрати ме да се бия с ислямистите”.