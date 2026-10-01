Нетаняху: Пилотът-похитител на самолета е преминал през ислямистко радикално обучение

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Похитителят на самолета на Flydubai е имал „суицидни намерения" и е преминал през ислямистко радикално обучение, обяви израеслкият премиер Бенямин Нетаняху.

Вторият пилот на пътнически самолет, който намушка капитана при опит да разбие машината по време на полет към Израел, е преминал през радикална ислямистка индоктринация и е имал явни суицидни намерения, заяви Нетаняху, пише "Дейли мейл"

Катастрофата беше предотвратена по време на полета FZ1073 на авиокомпания Flydubai от Дубай до Тел Авив в сряда, след като раненият капитан успя да отключи вратата на пилотската кабина, позволявайки на пътниците да обезвредят нападателя.

Резервен екипаж, намиращ се на борда, приземи самолета – с над 170 души на борда – на летище Табук в Саудитска Арабия.

„Знаем, че той е преминал през ислямистка радикална индоктринация. Това е информация, която извличаме от личните му данни", каза израелският премиер в интервю за Fox News.

Двама служители по сигурността на Израел заявиха, че според първоначалната им оценка вторият пилот – идентифициран като гражданин на Оман - вероятно е действал сам, въпреки че разследването все още продължава.

По време на инцидента самолетът е загубил височина от над 14 000 фута (около 4200 метра) за по-малко от 30 секунди, докато е прелитал над Саудитска Арабия по маршрута от Обединените арабски емирства към Израел, сочат данни на уебсайта за проследяване на полети Flightradar24.

Мусаев Шота, израелски лекар, намиращ се на борда, описа ужасяващата сцена след нападението с нож.

В разговор с CNN Шота разказа, че пилотът е бил целият в порезни рани и в тежко състояние, като добави: „Главата и ръцете му бяха буквално разсечени, почти откъснати наполовина."

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Нетаняху заяви, че е ясно, че вторият пилот, извършил нападението с нож, е имал суицидни намерения.

„Изглежда много вероятно той да е възнамерявал да разбие самолета", каза Нетаняху. В съчетание с „ислямистките наклонности и радикализацията, открити в миналото му, мисля, че това е... доста сериозна следа", каза той.

„Но пак казвам, все още не правя окончателни заключения. Това обаче са данните, с които разполагаме към момента", добави той.

Обединените арабски емирства (ОАЕ) започнаха разследване, целящо да установи обстоятелствата и мотивите, както и да определи „дали инцидентът е свързан с някаква терористична дейност или цел, или е включвал предварително планиране или насочване", съобщи в четвъртък държавната информационна агенция на ОАЕ.

Израелският пратеник в ОАЕ Йоси Шели по-рано заяви, че е твърде рано да се правят заключения и че мотивът все още не е установен.

Друг израелски представител заяви, че Израел не получава цялата информация, която е поискал от саудитската страна, и че израелските разузнавателни служби „Мосад" и „Шин Бет" също разследват инцидента.

Израелските власти идентифицираха нападателя като гражданин на Оман. Оманските власти не са коментирали случая.

В отделно интервю за Fox News Нетаняху заяви, че нападателят е обект на разследване в Саудитска Арабия и че според него той ще бъде прехвърлен в ОАЕ.

На въпрос дали има някакви индикации за иранска намеса, Нетаняху отговори, че е твърде рано да се каже.

„Ще стигнем до същината на случая с този нападател - дали е имал съучастници, дали Иран стои зад това." „Мисля, че ще разберем съвсем скоро", каза Нетаняху.

Израелският министър на отбраната Израел Кац заяви в сряда, че според предварителната информация на Израел вторият пилот е имал намерение да разбие самолета, и го нарече терорист, докато Нетаняху определи случилото се единствено като „сериозен инцидент, засягащ сигурността".

Инцидентът засили опасенията за сигурността в Израел броени седмици преди изборите – първите след нападенията от 7 октомври 2023 г., извършени под ръководството на „Хамас" – като въпросът за сигурността на страната заема централно място в предизборната кампания.

През февруари САЩ и Израел нанесоха удари срещу Иран в рамките на конфликт, който бързо се разпространи към района на Персийския залив и Ливан, където Израел води сражения с подкрепяната от Иран въоръжена групировка „Хизбула".

Нетаняху и индийският министър-председател Нарендра Моди почетоха като герой капитана на полет FZ1073 – индийския гражданин Смит Мачхар.

В четвъртък посланикът на Индия в Обединените арабски емирства се срещна с ранения капитан от полета на „Флайдубай" (flydubai), като от посолството съобщиха, че той е в добро здравословно състояние и се възстановява успешно.

Израел също така изрази признателност към пътниците, които са обезвредили нападателя.