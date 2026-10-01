Водопроводчик, двама резервни летци и зъболекар приземили полета от Дубай до Тел Авив (Обзор)

Вторият пилот - оманец, нападнал с брадва капитана - индийски гражданин

Пилот герой, двама резервни летци от Европа, зъболекар и водопроводчик са сред спасителите на полета на FlyDubai, който за малко да се разбие преди крайната си дестинация - Тел Авив, съобщи “Гардиън”.

Инцидентът от сряда, при който вторият пилот изненадващо нападна капитана на полет 1073, едва не отне живота на над 170 души на борда. Според данни на сайта за проследяване на полети Flightradar24 машината, която летеше от Дубай за Тел Авив, за по-малко от две минути рязко се е спуснала

от 10 хил. метра на едва 5000

Смята се, че вторият пилот - гражданин на Оман, е искал да разбие самолета.

По-късно стана ясно, че благодарение на бързата реакция на капитана - индиеца Смит Мачхар, трагедията е била предотвратена. Въпреки нараняванията си вследствие на атаката той е успял да натисне бутона, за да отвори вратата на пилотската кабина, позволявайки на пътниците и екипажа да влязат, да надвият нападателя му и така да се спасят.

Мачхар, който е родом от Мумбай, сега се лекува в болница в северозападния град Табук в Саудитска Арабия, където самолетът се приземи безопасно. Индийският премиер Нарендра Моди определи Мачхар за герой: “Пред лицето на най-сериозната опасност и въпреки тежките си наранявания той показа огромна смелост и непоколебима решителност да защити живота на другите”.

Похвали имаше и от израелския премиер Бенямин Нетаняху: “Въпреки че беше намушкан и сериозно ранен, той се съпротивляваше, отвори вратата на пилотската кабина и позволи на пътниците и екипажа да спрат нападателя”.

“Задуших го и го измъкнах пръв”, обясни Янив Хаюн, който е бил в пилотската кабина и когото Нетаняху описа като водопроводчик. Той допълни, че вторият пилот се опитвал да унищожи таблото. Хаюн разказа на Нетаняху, че докато хората се борели с нападателя, той хванал управлението и започнал да дърпа лостовете, както

бил видял по тв предаването “Разследване на самолетни катастрофи”

След това други членове на екипажа поели управлението. Обяснението на Янив възхити президента на САЩ Доналд Тръмп, който коментира след инцидента, че е провел разговор с Нетаняху. “Той (Янив) каза, че от многото гледане на това предаване се е научил как да лети. Мисля, че е най-невероятното нещо”.

Нетаняху посреща пътника, който каза, че благодарение на тв предаване знаел как се борави с контролното табло. СНИМКА: РОЙТЕРС

Мириам Шира Охайон - друга пътничка, разказа, че пилотът се е опитал “да извърши самоубийствен атентат”. “Самолетът наистина беше напът да се разбие”, категорична бе тя, като допълни, че лекар на борда е оказал помощ на ранения пилот.

Зъболекарят д-р Шота Мусаев също е бил сред хората, които се притекли към пилотската кабина. Той разказа, че заварили нападателя на пода върху пилота, докато го намушквал. След това Мусаев побързал да помогне на Мачхар, като бил “ужасен”, че той ще умре. “Целият беше покрит с порезни рани - по главата,

ръцете му бяха почти разрязани, почти наполовина...

Беше загубил много кръв и беше в тежко състояние”, коментира Мусаев. Според него още няколко секунди и той е щял да почине.

Нетаняху предположи, че оръжието на нападението е брадва, а анализатори също смятат, че “със сигурност не е бил малък нож”.

Зъболекарят обясни още, че е помогнал и за обезвреждането на нападателя, като няколко души го завързали с кабели от слушалки и пластмасови свински опашки. След като озаптили втория пилот, други членове на екипажа стабилизирали спускането на самолета. Сред намесилите се бил британски пилот, който не бил на смяна, разказа пътникът Алмог Итали. И допълва, че самолетът превозвал двама резервни пилоти, които трябвало да летят със следващия полет.

Все още около инцидента има неясноти, тъй като според друга информация пилотите, които не били дежурни, са от Южна Африка или Нова Зеландия. Според друг пътник

и двамата пилоти били британци:

“Те седяха на реда пред мен - шести ред, а аз бях на седми ред. Те бяха тези, които приземиха самолета”.

Като герои посрещнаха пътниците в Тел Авив. СНИМКА: РОЙТЕРС

Мотивите за нападението още се разследват. Нетаняху отбеляза, че при разпит на втория пилот се установило, че той е “претърпял ислямистка радикална индоктринация”. За оманския пилот се знае само, че е започнал работа във FlyDubai преди осем месеца. За другите двама летци информацията също е ограничена. Според експерти е необичайно допълнителни дежурни пилоти да са на борда, освен ако не са прехвърляни за други самолети.