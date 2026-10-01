Руска ракета удари украински Миг-29, пилотът е загинал

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Украински изтребител МиГ-29 бе поразен от руска ракета днес по време на бойна задача. Пилотът е загинал, съобкщи Укринформ, позовавайки се на съобщение на украинските военновъздушни сили.

"На 1 октомври 2026 г., в бой загина още един украински защитник. Управлявайки изтребител МиГ-29, той нанасяше ракетни и бомбени удари по руските окупационни сили в един от участъците на фронта. По време на бойната задача самолетът беше поразен от вражеска ракета. Пилотът катапултира, но за съжаление не оцеля", се казва в изявлението, цитирано от БТА.

От ВВС уточниха, че капитан Марат Мамбетов е бил командир на звено в 40-а бригада за тактическа авиация, известна като "Призракът на Киев".

"Изказваме искрени съболезнования на семейството и близките на Марат. Той защитаваше Украйна до последния си дъх", заявиха от украинските военновъздушни сили.

На 10 август в Одеска област беше загубен друг изтребител МиГ-29 по време на бойна задача. Тогава пилотът успя да катапултира.