Путин: Конфликтите по света ще продължат, но ще е по-добре ако Запада отслабне

Катастрофалните сценарии трябва да бъдат избегнати, не е сигурно, че няма да бъдат използвани оръжия за масово унищожение, заяви руският президент

Международните конфликти по всяка вероятност ще продължат, докато светът се променя, но ситуацията ще се подобри, ако хегемонията на Запада отслабне. Това заяви президентът на Русия Владимир Путин, съобщава Ройтерс, цитирана от БТА.

"Независимо кой сценарии се развие в глобален мащаб през следващите години, международните конфликти, за съжаление, вероятно ще продължат. Това се дължи по-специално на факта, че фундаменталните промени, които се случват, и възможностите, които се отварят тук, стимулират и подхранват амбициите и готовността за поемане на рискове в името на привидно голяма победа", каза Путин.

"Отговорността за нашето общо бъдеще съвсем не е абстрактен лозунг. Това е набор от практически действия, чиято цел е да не се допусне тласъкът на човечеството до ръба на оцеляването, да се избегне непоправимото", заяви той.

Според руския държавен глава катастрофалните сценарии трябва да бъдат избегнати, защото "е невъзможно да бъдем сигурни, че никога няма да бъдат използвани оръжия за масово унищожение".

"Може ли да бъдем сигурни, че такива оръжия никога няма да бъдат използвани? Разбира се, не. Трябва да имаме предвид това и да го избегнем", категоричен бе той.

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте отправи остро предупреждение към Русия в сряда, след като Москва изпрати писмо до Алианса, в което заплаши с ядрена ескалация заради дейността на НАТО в близост до руската граница.

Необичайно острите изказвания на Рюте подчертават нарастващото напрежение между Москва и страните от НАТО на фона на разпространяващите се в Европа хибридни атаки и саботажи, свързвани с Русия, пише "Политико".

През последните дни руското посолство в Белгия е изпратило нота до НАТО, в която обвинява Алианса в „безразсъдно и безотговорно" поведение в близост до руския ексклав Калининград. Повод са били учения на Алианса край региона миналия месец, в които са участвали няколко разузнавателни самолета, сухопътни сили и изтребители. Калининград се намира между Полша и Литва.

В писмото си до НАТО Москва изрично споменава използването на ядрения си арсенал и отправя конкретни заплахи за нанасяне на удари по територията на страни от Алианса, съобщи дипломат от НАТО, запознат със съдържанието на писмото. Той е пожелал анонимност, за да може да говори свободно.

НАТО е изпратило ответна нота до руските представители, потвърди говорителката на Алианса Алисън Харт.

„Изпратихме отговор, в който отбелязваме, че НАТО е отбранителен съюз и нито една от нашите дейности или учения не представлява заплаха за която и да е част от Русия", заяви тя в изявление. „Категорично осъждаме заплахата за използване на сила, включително всякаква безотговорна ядрена реторика."

В НАТО някои съюзници отхвърлят заплахата като опит за сплашване.