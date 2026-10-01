“Вената ми ще експлодира”: американка оцеля след 2 смъртоносни инжекции в затвор (Обзор)

Майката на жертвата нарече провалената екзекуция “пълна бъркотия”

“Ще напусна този свят така, както прекарах по-голямата част от живота си - с любов.”. Това щяха да бъдат последните думи на 50-годишната убийца Криста Пайк. Тя бе подложена на екзекуция в американския щат Тенеси, но оцеля по чудо, при това два пъти поред.

Пайк трябваше да бъде първата жена, която щатът умъртвява през последните 200 г., а освен това е и една от най-младите представителки на нежния пол, получавали смъртно наказание в историята на САЩ.

Присъдата бе изпълнена чрез две инжекции с летална доза от опасния седатив пентобарбитал.

Свидетели на екзекуцията разказват, че

никога преди не са виждали подобно нещо

По думите им нищо в изпълнението на смъртната присъдата не е било типично или нормално. Разказват, че преди да бъдат изведени от стаята за екзекуции след прилагането на втората инжекция, Пайк е била съвсем жива, макар и в безсъзнание.

“Преминаха през две вливания, а тя все още дишаше накрая, дишането беше много хрипливо, тя повдигна глава и в един момент се огледа. Каза, че има място, което я пари и боли, и попита дали това е нормално”, разказва свидетелката Катрин Суини.

Други очевидци описаха как жената започнала да издава хъркащи звуци и ритала с крака толкова често, че събаряла чаршафите, сложени върху нея. Пайк се оплаквала, че чувства как вената ѝ ще се пръсне всеки момент.

След неуспешната екзекуция по решение на затворническите власти Пайк е била откарана в болница. В четвъртък нейните адвокати заявиха, че не знаят какво е състоянието ѝ, но е подложена на животоспасяващо лечение. Според доктор, нает от тях, вероятно нивото на пентобарбитал в кръвта на жената не е било достатъчно, за да предизвика задушаване и сърдечносъдова недостатъчност, за да се стигне до смърт.

“Много е вероятно вследствие на забавянето на реанимационните действия тя да има мозъчно увреждане”, заяви той пред Би Би Си.

Губернаторът на Тенеси Бил Лий обяви, че е разпоредил цялостна проверка, за да се установи какво точно се е случило, и спря останалите екзекуции, насрочени за тази година.

Криста Пайк е една от най-младите жени в САЩ, осъждани на смърт през 1996 г. Тогава тя е едва на 20 г. Историята на убийството, което извършва, когато е на 18 г., се превръща в местна сензация. То е повлияно както от тийнейджърска ревност, така и от

предполагаеми сатанински ритуали

Нейната жертва е 19-годишната Колийн Слемър, за която Криста смятала, че се опитва да открадне гаджето ѝ - 17-годишно момче на име Тадарил Шип. Тримата учели заедно в държавното училище за кариерно развитие Job Corps в градчето Ноксвил.

Въпреки че приятелите на Слемър отрекли обвиненията срещу нея, Криста искала да си отмъсти на момичето и заедно с най-добрата си приятелка Шадола Питърсън (18 г.) и гаджето си измислили план да накажат Слемър.

На 12 януари 1995 г. Пайк, Шип и Питърсън примамили 19-годишното момиче в близка гора, като казали, че искат да се помирят с нея, като ѝ предложат марихуана. На уединеното място обаче Слемър била нападната от тримата.

Според съдебни показания през следващите 30 минути тя е била унижавана, бита и нарязвана с макетно ножче, като с него

в гърдите ѝ бил издълбан пентаграм

Накрая Пайк разбила черепа на Слемър с голямо парче асфалт, като по този начин я убила. Тя запазила парче от черепа на жертвата си и започнала да се хвали с него из училището. В рамките на 36 часа тримата били арестувани. След като властите претърсили стаите на младежите, в тази на Шип намерили сатанинска библия.

По време на съдебния процес срещу Пайк и съучастниците ѝ прокуратурата показала счупения череп на Слемър и липсващата част от него.

“Това беше най-тежкото нещо на света - да гледам как черепът на дъщеря ми се предава от ръка на ръка. Вече не съм същата, каквато бях”, разказва майката на жертвата Мей Мартинез, която също беше свидетел на провалената екзекуция на Пайк. Тя описва дъщеря си като жизнерадостна и щедра личност, която е била доброволка, обожавала е боулинга и компютърните игри. Мартинес допълва, че неуспешният опит за екзекуция е бил пълна бъркотия.

Криста Пайк чува смъртната си присъда на 30 март 1996 г., като първоначално е било определено да бъде екзекутирана чрез електрически стол. Тя получава и 25 години затвор заради заговора, който прави срещу Слемър. Нейното гадже Тадарил Шип получава доживотна присъда с право на замяна, само защото е бил непълнолетен към момента на убийството. Питърсън се разминава само с 6 г. пробация, защото свидетелства срещу другите двама.

Преди време защитата на Пайк открива подробности за детството ѝ, които по думите ѝ съдебните заседатели никога не са имали възможност да вземат предвид. Твърдят, че като дете е била пренебрегвана и от двамата си родители. Съдебната психоложка д-р Диана Маккой установява, че Пайк е преживяла многократно физическо и сексуално насилие от ранна детска възраст от няколко мъже, сред които съпрузи и приятели на майка ѝ, както и тези на баба ѝ. По-късно е била изнасилена и на 11, и на 17 г. Диагностицирана е с биполярно и посттравматично стресово разстройство. Разказала на майка си за преживяното, но тя не ѝ повярвала.

“Невероятно е, че не са представили историята на насилието и изнасилванията, на които е била подложена, въпреки че са знаели за тях”, казва Сандра Бабкок, експерт по смъртно наказание в Cornell Law School, която е работила по защитата на Пайк.

“Случаят ѝ е изключително тежък не само заради наистина неразбираемото сексуално насилие, което е преживяла, но и заради съчетанието му с нейната възраст и психичното ѝ заболяване”, допълва тя.