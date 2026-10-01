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Украйна ползва в бой тактическа балистична ракета ФП-7 за пръв път (Видео)

2008
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Украинският президент Володимир Зеленски с войници СНИМКА: Ройтерс

Украйна за първи път използва в бой тактическа балистична ракета ФП-7. Това обяви в социалните мрежи президентът Володимир Зеленски.

„Украинска тактическа балистична ракета ФП-7. Първа бойна употреба", написа Зеленски под видеоклипа, който публикува, съобщават Ройтерс и Укринформ, цитирани от БТА.

„Благодаря ви за резултата. Следва - производство", написа още той.

Украинският президент Володимир Зеленски с войници СНИМКА: Ройтерс

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