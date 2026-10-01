Украйна ползва в бой тактическа балистична ракета ФП-7 за пръв път (Видео)

Украйна за първи път използва в бой тактическа балистична ракета ФП-7. Това обяви в социалните мрежи президентът Володимир Зеленски.
„Украинска тактическа балистична ракета ФП-7. Първа бойна употреба", написа Зеленски под видеоклипа, който публикува, съобщават Ройтерс и Укринформ, цитирани от БТА.
„Благодаря ви за резултата. Следва - производство", написа още той.
Ukrainian tactical ballistic missile. FP-7. First combat use. Thank you for the result. Next up: production. Glory to Ukraine! pic.twitter.com/IxdjVg51c1— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 1, 2026