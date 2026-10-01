Арестуваха мъж с британско и иранско гражданство за атаката срещу "Феърфорд"

27-годишен мъж с двойно гражданство е бил арестуван по подозрение за планирането на терористична атака над военновъздушната база "Фейърфорд" във Великобритания. Освен британско гражданство, арестуваният има и ирански паспорт, съобщава "Дейли мейл".

Мъжът е бил арестуван по-рано днес в Уестминстър в Лондон. Междувременно друг 26-годишен британски гражданин също е бил разпитван обстойно с предупреждение. Два имота в същата зона пък са били претърсени, съобщава антитерористичната полиция.

В изявление, разпространено следобед, националната полицейска мрежа информира, че в разследването ще бъдат взети предвид всички възможни варианти, включително и за намеса на чужда държава.

Петимата мъже, които бяха арестувани в неделя, в близост до авиобазата по подозрение за взривни дейности и тероризъм, остават под полицейска гаранция.

Заподозрените, на възраст между 23 и 25 години, бяха задържани пред военновъздушната база в Глостършър и претърсени в ранните часове на неделя сутринта поради опасения, че носят самоубийствени колани.

Властите във Великобритания заявиха, че ще предприемат нови насоки в разследването след ареста на петимата заподозрени в тероризъм. В понеделник петимата бяха освободени под гаранция - нещо, което от полицията нарекоха "разследващо решение, взето от сигурен опит и стратегия".

Стана ясно още, че във вановете, паркирани близо до базата е имало петрол, а не взривни устройства. Днешният арест стана, след като премиерът на Великобритания Анди Бърнам заяви, че има силни индикации, че Иран има роля в инцидента, въпреки че след това отказа да навлезе в повече детайли.

Иранското посолство в Лондон обаче яростно отрече каквато и да е връзка с инцидента.

Военновъздушната база "Феърфорд" в графство Глостършър е важен обект за американските военновъздушни сили в Европа. Тя е собственост на британското Министерство на отбраната, но се използва от ВВС на САЩ и е единственото летище в Европа, което американските военновъздушни сили използват за тежки стратегически бомбардировачи. В базата е разположено 501-во крило за бойна поддръжка на ВВС на САЩ.

"Феърфорд" има специални хангари с контролирана среда, предназначени за американските стелт бомбардировачи B-2. Пистата и инфраструктурата на базата позволяват обслужването и използването на тежки американски самолети, сред които B-52, B-1 и B-2. Заради стратегическото си значение съоръжението е предпочитано предно оперативно местоположение в Европа за стратегическите бомбардировачи на американското Global Strike Command.

Значението на базата нарасна допълнително на фона на военния конфликт между САЩ и Иран. "Феърфорд" е използвана за американски въздушни операции срещу ирански цели. От 28 февруари базата е била използвана за удари по цели в Иран, а през март там са били разположени бомбардировачи B-1 Lancer и B-52.

Още през юли базата попадна във фокуса на ирански заплахи. Корпусът на гвардейците на Ислямската революция предупреди Великобритания да не допуска американски бомбардировачи да използват "Феърфорд". Предупреждението беше отправено на фона на американските военни операции срещу Иран и ролята на Великобритания като домакин на американски военни сили.

Самият инцидент край базата започна след сигнал на местна жителка, която забелязала три бели микробуса и група маскирани мъже в непосредствена близост до домовете в село Уелфорд. Тя се обадила на телефон 999, след като видяла мъжете с качулки и маски. След пристигането на полицията петима души били задържани в района.

В един от трите микробуса са били открити годни за употреба запалителни устройства и химикали, съобщиха британските власти. Първоначално петимата били задържани по подозрение за нарушения на Закона за експлозивите, а впоследствие били арестувани и по подозрение за подготовка на терористичен акт. На място бил изпратен робот за обезвреждане на взривни устройства.

Заради операцията около 85 домакинства в района са били евакуирани като предпазна мярка, а около мястото е поставен 400-метров кордон. Специализирани екипи са проверявали трите микробуса за наличие на взривни устройства. Британските антитерористични служби поеха разследването.