Тръмп: Иран стои зад отвличането на самолета на Flydubai (Видео)

Американският президент Доналд Тръмп каза, че Иран стои зад отвличането на самолета на Flydubai в сряда.

В разговор с журналисти, след като бе попитан дали му е било съобщено дали Иран стои зад предполагаемата атака, Тръмп заяви:

„Работим по въпроса. Те са откровени с нас. Бих казал, че отговорът, въз основа на това, което чувам, е „да", но все още работим по въпроса".

Инцидентът от сряда, при който вторият пилот изненадващо нападна капитана на полет 1073, едва не отне живота на над 170 души на борда. Според данни на сайта за проследяване на полети Flightradar24 машината, която летеше от Дубай за Тел Авив, за по-малко от две минути рязко се е спуснала от 10 хил. метра на едва 5000.

Смята се, че вторият пилот - гражданин на Оман, е искал да разбие самолета.

По-късно стана ясно, че благодарение на бързата реакция на капитана - индиеца Смит Мачхар, трагедията е била предотвратена. Въпреки нараняванията си вследствие на атаката той е успял да натисне бутона, за да отвори вратата на пилотската кабина, позволявайки на пътниците и екипажа да влязат, да надвият нападателя му и така да се спасят.