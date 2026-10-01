Семейството на американка, застреляна от имиграционната полиция, съди Тръмп

Семейството на Рене Гуд - американка, застреляна от служител на имиграционната полиция ICE през януари в Минеаполис - заведе дело срещу администрацията на президента Доналд Тръмп. За това съобщи Франс прес, като цитира съдебни документи. Близките на 37-годишна майка претендират за обезщетение.

Подадени са 2 искови молби, в които се твърди, че смъртта е резултат от погрешна преценка, небрежност и нарушение на гражданските права, съобщава БТА.

Първият иск е насочен срещу американското правителство, а втория - срещу Джонатан Рос - полицая, убил 30-годишната жена, тогавашната министърка на вътрешната сигурност Кристи Ноум и заместник-началника на кабинета на Белия дом Стивън Милър. Последните двама бяха обвинили Рене Гуд в "тероризъм", а Кристи Ноум беше заявила пред медиите, въпреки наличието на видеозапис, доказващ обратното, че младата жена "е опитала да прегази полицай".

На записа се вижда как жената, седнала зад волана на колата си, казва на Джонатан Рос: "Не съм ти ядосана." След това тя се опитва да напусне мястото, преди да прозвучат два изстрела.

Смъртта на Рене Гуд настъпи в контекста на протестното движение срещу мащабните акции, провеждани от имиграционната полиция в продължение на няколко седмици в Минеаполис. Няколко дни по-късно друг американски демонстрант на същата възраст, Алекс Прети, беше застрелян в Минеаполис с десет куршума от служители на граничната полиция.

Тази поредица от събития предизвика вълна от емоции в САЩ и сложи началото на конфликт между местните власти, подкрепяни от Демократическата партия, и правителството на Тръмп, отбелязва АФП.