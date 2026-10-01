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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23660141 www.24chasa.bg

Пиян мъж ухапа стюардеса на полет за Истанбул, влезе в черния списък на авиокомпанията

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Самолет. Снимка: Рixabay

Пътник, за когото се съобщава, че е бил под влиянието на алкохол, ухапал стюардеса и друга пътничка по време на полет от Лондон за Истанбул. За необичайният инцидент съобщи в. "Карар", цитиран от БТА.

Според изданието инцидентът е възникнал по време на полет на авиокомпания AJet от летище „Станстед" в Лондон към летище „Сабиха Гьокчен" в Истанбул. Агресивният пътник започнал да смущава седящата до него жена. След като тя сигнализирала на кабинния екипаж, стюардеса се намесила и му отправила предупреждение. В отговор мъжът нападнал и ухапал както стюардесата, така и пътничката.

Командирът на самолета незабавно се е свързал с контролната кула на истанбулското летище и поискал полиция да посрещне самолета при кацането. Нарушителят е бил задържан от турските власти веднага след безопасното приземяване на летището.

От авиокомпанията са съобщили, че пострадалите са подали официална жалба срещу извършителя и му е била наложена пълна забрана за бъдещи полети с превозвача.

„Нападнатият пътник и нашата колежка от кабинния екипаж са подали жалба срещу нападателя. Нападателят е бил включен в черния списък и му е забранено да пътува с нашите полети съгласно политиката на компанията ни за безопасност на полетите", заявява авиокомпанията в свое официалното съобщение.

Самолет. Снимка: Рixabay

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