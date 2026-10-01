Фон дер Лайен: Институционалната стабилност е важна за членство Косово към ЕС

Косово се намира във важен политически момент, затова трябва институционална стабилност и продължаване на диалога между политическите партии. Това заяви шефката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен в Прищина, съобщи Косовското радио и телевизия, цитирано от БТА.

На пресконференция след срещата си с премиера на Косово Албин Курти, Фон дер Лайен потвърди подкрепата на ЕК за европейския път на Косово и заяви, че страната може да получи до 882 милиона евро по Плана за растеж на ЕС за Западните Балкани.

„Институционалната стабилност е основата на всичко – на реформите, на растежа и на напредъка по вашия път към ЕС. Парламентът и правителството на страната са сформирани и това е добре. Следващата стъпка е изборът на президент“, каза тя, призовавайки институциите на Косово да напредват с реформите и да осигурят пълна функционалност на институциите.

По отношение на осъдителните присъди срещу бившите лидери на Армията за освобождение на Косово (АОК), които предизвикаха остри политически реакции и серия от демонстрации в Косово, Албания и Северна Македония, Фон дер Лайен заяви: „Присъдата беше произнесена от независима съдебна институция и нейният мандат трябва да бъде уважаван. Защитата има право да обжалва, но едно нещо е ясно: тази присъда се отнася до индивидуалната отговорност на обвиняемите. Самата съпротива на Косово не беше осъдена с това решение“.

„Европейското бъдеще на Косово днес зависи от обществото, което го гради. Косово трябва да запази мултиетническия си характер и да изгради доверие със сръбската общност“, каза още председателят на ЕК.

След посещението си в Прищина Фон дер Лайен ще посети и черногорската столица Подгорица, където се очаква да се срещне с президента на Черна гора Яков Милатович и черногорския премиер Милойко Спаич. Председателката на ЕК е на обиколка в страните от Западните Балкани.