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Петима миньори бяха блокирани под земята след срутване на въглищна мина в Турция

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Петима миньори са затрупани след срутването на въглищна мина в Турция СНИМКА: Pixabay

Петима миньори са били затрупани във въглищна мина в района на градчето Сома в окръг Маниса (Западна Турция). За инцидентът, станал днес следобед, съобщава сайтът "Хюриет дейли нюз", цитиран от БТА.

Властите са започнали спасителна операция за извеждане на миньорите на повърхността. Според изявление на валийството на Маниса в ранния следобед е получен сигнал за срутване в частна мина, намираща се близо до Сома, след което незабавно е сформиран кризисен център и е започната спасителна операция.

По информация на властите двама други миньори, които също са били в мината по време на срутването, са успели да се измъкнат невредими.

През май 2014 г. срутване в мина в същия район отне живота на 301 миньори, припомня „Хюриет дейли нюз". Това бе най-смъртоносният инцидент във въгледобивната промишленост на Турция.

Петима миньори са затрупани след срутването на въглищна мина в Турция СНИМКА: Pixabay

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