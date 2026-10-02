Тръмп започна предизборната си кампания от Тексас, води със себе си Денис Родман

Американският президент републиканец Доналд Тръмп започна предизборната си обиколка за междинния вот за Конгреса на САЩ следващия месец от щата Тексас, където заяви: "На всяко място, на което съм бил, ние печелим".

Тръмп и вицепрезидентът му Джей Ди Ванс ориентираха 32-дневната си предизборна кампания към райони с преобладаващо републиканско влияние, за да разпалят спадащия ентусиазъм в поддръжниците на партията си, посочва АП. След Тексас в дневния ред на държавния глава залегна щатът Оклахома. От своя страна, Джей Ди Ванс беше във Флорида.

"Мисля, че ще спечелим. На всяко място, където съм бил, ние печелим", каза Тръмп по време на речта си в завод за камиони в Дентън, близо до Далас. Той отбеляза, че някои са предположили, че междинните избори "не са му присърце". "Напротив - аз влагам сърцето си, както никога досега", отбеляза президентът, допълвайки, че ако не беше така, "точно в този момент" той е щял "да си седи вкъщи".

В антуража му бе баскетболистът Денис Родман - петкратен шампион на НБА, когото държавният глава нарече "близък на Ким Чен-ун", лидера на Северна Корея, отбеляза Ройтерс.

Включването на Родман, носител на 2 титли на НБА с "Детройт Пистънс" и на 3 с "Чикаго Булс", в делегацията на Тръмп за предизборната кампания, идва в момент, когато президентът се опитва да уреди "среща лице в лице" с Ким, а Родман е известен с това, че е приятелски настроен към севернокорейския лидер, обръща внимание Ройтерс.