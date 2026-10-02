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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23660629 www.24chasa.bg

Украинското разузнаване има данни за планирани нападения на Русия над държави от ЕС

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СНИМКА: X/@IranObserver0/Архив

Украинското разузнаване и негови партньорски служби разполагат с данни за конкретни планове на Русия за атаки срещу държави от Европейския съюз, предаде Укринформ, като се позова на изявление на украинския външен министър Андрий Сибига пред журналисти.

Министърът е уверен, че Москва се опитва да възпрепятства, или поне да отслаби, подкрепата за Украйна, като увеличи заплахите за Европа с операции в страни от ЕС, съобщи БТА. 

Сибига каза, че всъщност Европа вече е във война с Русия, независимо как се опитва да убеди себе си, че не е така, и че Русия гледа на ситуацията по този начин. Украинският първи дипломат отбеляза, че руските подривни дейности в европейските държави са отишли далеч отвъд хибридната война.

Според него - с оглед събраните разузнавателни данни - подготовката за руско нападение би трябвало да е европейски приоритет.

СНИМКА: X/@IranObserver0/Архив

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