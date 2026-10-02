Ученическите протести във Франция ескалираха (Снимки)

Бързо растящият протест на гимназисти във Франция заради продължителните учебни часове, недостига на учители и влошаващата се инфраструктура е ескалирал в „градско насилие", предупреди френското правителство. Много училища ще преминат към онлайн обучение, за да защитят учители и ученици, а министър-председателят Себастиен Лекорню свика кризисно заседание на кабинета в четвъртък.

Според полицията около 900 демонстрации, блокади и свързани инциденти се провеждат пред гимназии в цялата страна, като над 160 училища са затворени в резултат на тях, а достъп е блокиран и до около 30 университетски кампуса, включително в Париж и Марсилия. От началото на протестите близо 3000 ученици на възраст между 15 и 18 години са задържани, а над 300 полицаи и десетки пожарникари, учители и ученици са ранени.

Оплакванията на учениците включват претоварени учебни разписания, претъпкани класни стаи, недостиг на учители и неподходящи условия в сградите, включително проблеми с отоплението и климатизацията. Специализирани полицейски части бяха разположени за справяне с протестите, а министерството на вътрешните работи обяви вътрешно разследване след обвинения в прекомерна полицейска сила срещу трима ученици. Пожари от подпалени кофи за боклук и опити за палеж бяха докладвани в училища в различни градове, включително Нант, Тулуза и Марсилия, а в Страсбург трамвайни линии бяха временно спрени, след като протестиращите блокирали релсите.

Част от учителите изразиха подкрепа към протестиращите ученици, критикувайки реакцията на полицията, докато правителството обвини радикално лявата партия „Непокорна Франция" (LFI) в насърчаване на безредиците, съобщава БГНЕС. Лидерът на партията Жан-Люк Меланшон отрече подобни твърдения, заявявайки, че LFI подкрепя единствено ненасилствени методи на протест, и изрази загриженост относно нивото на полицейско насилие срещу протестиращите младежи.