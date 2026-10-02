Мъжът, спасил пилота на Flydubai от нападателя: Цялата пилотска кабина беше в кръв

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Мъжът, спасил тежко ранения пилот на полет на Flydubai, разказа за драматичните секунди, в които пътници обезвредили нападателя и оказали първа помощ на капитана.

Зъболекарят Шота Мусаев е сред пътниците, които се притекли на помощ, след като вторият пилот нападнал капитана с нож по време на полет FZ1073 от Дубай за Тел Авив, съобщава "Дейли мейл".

Инцидентът е станал на височина около 34 000 фута. По време на нападението самолетът започнал рязко да губи височина.

Мусаев разказва, че първоначално пътниците помислили, че става дума за турбуленция.

„Помислихме, че е просто турбуленция. Извадих телефона си и започнах да снимам. Около половин минута по-късно чухме шум отпред – викове и жена, която крещеше: „Нож! Нож!"", разказва той.

47-годишният зъболекар се отправил към пилотската кабина заедно с други пътници. Четирима мъже успели да издърпат нападателя навън, да го обезвредят и да завържат ръцете и краката му.

По думите на Мусаев нападателят повтарял единствено: „Убийте ме".

В същото време капитанът Смит Маччхар бил тежко ранен и губел много кръв.

„Ръката му беше жестоко порязана, както и врата му, а на тила имаше много дълбока рана. Всичко в пилотската кабина беше в кръв", разказва зъболекарят.

Пътниците използвали парчета плат, за да спрат кръвотечението, тъй като не разполагали с достатъчно медицински материали.

Тежко раненият пилот също молел за помощ: „Спасете ме. Не искам да умра тук."

Мусаев разказва и за реакцията на съпругата си, която пътувала с него и децата им. Въпреки страха тя успяла да запази самообладание и да помага на други пътници.

„Вероятно моментът, който ще остане с мен, е когато казах на жена ми, че отивам да помогна, и на практика се сбогувах с нея", споделя той през сълзи.По време на инцидента самолетът е загубил повече от 14 000 фута височина за по-малко от 30 секунди, според данни на Flightradar24.

След обезвреждането на втория пилот резервен екипаж, който се е намирал на борда, е поел управлението. Самолетът, превозващ повече от 170 души, е кацнал безопасно на летището в Табук, Саудитска Арабия.

Мусаев смята, че възможността пътниците да достигнат до пилотската кабина е била решаваща.

„Ако пилотската кабина беше останала заключена, вероятно нямаше да можем да направим нищо. Щеше да бъде още един 11 септември", казва той.

Израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви, че според получената до момента информация вторият пилот е бил подложен на „ислямистка радикална индоктринация" и е имал самоубийствени намерения.

Двама израелски служители по сигурността са заявили, че първоначалната оценка е нападателят да е действал сам.

Властите на Обединените арабски емирства са започнали разследване, което трябва да установи обстоятелствата и мотивите за нападението, както и дали то е било свързано с терористична дейност, предварително планиране или инструкции от други лица.

Разследването продължава.