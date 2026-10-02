Задържаха американски служител, снабдявал хутите с данни и материали за дронове

Американски правителствен служител е бил арестуван по обвинение, че е оказвал подкрепа на йеменските бунтовници хути, които Вашингтон определя като терористична организация, съобщи БТА.

Мъжът работи в Министерството на енергетиката на САЩ. Според американското Министерство на правосъдието той е използвал специализирана информация и знания, придобити чрез служебната му работа, за да помага на хутите.

Разследващите твърдят, че служителят е пътувал в чужбина и е придобивал материали, които могат да бъдат използвани за производство на взривни устройства и дронове. От Министерството на правосъдието определиха събраните улики като изключително тревожни.

Самоличността на задържания засега не се разкрива публично. Не е обявено и дали той е имал достъп до класифицирана информация, нито какъв точно тип данни е предавал или използвал в помощ на групировката.

При доказване на обвинението максималното наказание може да достигне 20 години затвор.

Случаят идва на фона на продължаващото напрежение около хутите, които контролират голяма част от Йемен и през последните години извършват атаки срещу кораби и инфраструктура в района на Червено море. Групировката е подкрепяна от Иран и се превърна в един от ключовите фактори за сигурността на корабоплаването през един от най-важните търговски маршрути в света.

Още на 25 септември йеменското правителство призова международната общност за по-голяма подкрепа срещу хутите, като ги обвини, че използват корабоплаването в Червено море като инструмент за натиск.