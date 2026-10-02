Разследващи: Експлозивите от Лайпциг са минали през България и Сърбия

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Невзривила се бомба, прикрепена към дрон на германско летище, е дала на разследващите важна следа към това, което европейски представители определят като разрастваща се кампания от саботажи и атаки, свързвана с руското разузнаване.

На 4 август дрон се ударил в крилото на украински самолет на летището в Лайпциг, Германия, след което паднал на пистата. Под него била прикрепена метална кутия, пълна с експлозиви. Устройството не се взривило.

Това позволило на разследващите да изследват самата бомба – рядко ценна следа при подобен тип случаи. Според разследващи документи на германската федерална полиция, с които се е запознала мрежата Axel Springer Global Reporters Network, кутията била затворена с метална пластина със седем кръгли вдлъбнатини, съобщава "Политико".

Оказало се, че подобно самоделно взривно устройство вече е било откривано в Европа.На 20 август 2024 г. полицията в литовския град Каунас получила информация от Полша за експлозиви, които според разследващите били оставени от украински гражданин по указания на руското разузнаване.

Екип за обезвреждане на бомби пристигнал на гробище, където под изкуствени цветя и бетонни плочи бил открит найлонов плик с две метални кутии.

Според етикетите те съдържали царевица. Експертизата обаче установила, че в тях има 968 грама експлозиви – приблизително по 700 грама тротилов еквивалент на кутия.

През януари и юни 2025 г. разследващите открили още кутии с експлозиви на различни места в Литва. Четири от тях били снабдени с метални пластини с кръгли вдлъбнатини.

Според разследващите пластините са били предназначени да се превърнат в осколки при взрив. Експертиза на литовската полиция показала, че пластините най-вероятно са произведени от една и съща машина.

Устройството, прикрепено към дрона в Лайпциг, имало сходства с откритите в Литва – включително металната кутия с експлозив и пластината с кръгли вдлъбнатини.

Самото сходство не доказва, че устройствата са част от една и съща операция. Според двама западни служители по сигурността обаче то се вписва в по-широка картина, включваща данни за пътувания, предполагаеми логистични маршрути и разузнавателна информация.Германски и европейски представители по сигурността смятат, че случаят е част от по-широка кампания от саботажи и насилие в Европа, която според тях е планирана и координирана от руски разузнавателни служби.

Трима високопоставени германски и европейски представители посочват руското военно разузнаване – ГРУ – като основен двигател на кампанията. Според тях в центъра ѝ стои подразделение 29155, което е свързвано с операции за дестабилизация в европейски държави.

Германските власти очакват подобни „хибридни" операции да се увеличат. Според тях целта е да бъде нарушена военната подкрепа за Украйна и да се повиши политическата цена за държавите, които подкрепят Киев.

„Населението трябва да се страхува от пряк военен конфликт и по тази причина да започне да поставя под въпрос смисъла на подкрепата за Украйна", заявява Герхард Шиндлер, бивш ръководител на германската Федерална разузнавателна служба (BND).

По думите му това би довело до увеличаване както на военния натиск върху Украйна, така и на хибридния натиск върху Запада.

Руското посолство в Берлин отхвърля обвиненията. Оттам заявяват, че твърденията за руско участие в инцидента с дрона на летището в Лайпциг и други предполагаеми саботажи са „необосновани".Една от основните следи в германското разследване води към Олег Левушкин – гражданин на Латвия и Русия, когото германските власти подозират, че е участвал в подготовката на атаката в Лайпциг.

Според високопоставен германски служител по сигурността и документи по разследването Левушкин е свързан с ГРУ логистичен оперативен кадър, който има дългогодишни контакти с високопоставени представители на руското военно разузнаване.

В социалните мрежи той представя привидно обикновен живот – пътувания с мотор, риболов, ски и семейни пътувания из Европа. Профилите му във VKontakte и Odnoklassniki са били прегледани от разследващите журналисти.

Според германски служител от разузнаването и документи по случая Левушкин е пътувал през Турция до летище „Берлин-Бранденбург" в края на юли, за да подготви операцията.

На 27 юли той е наел автомобил. Според германските разследващи документи на 31 юли автомобилът е бил заснет в близост до летището в Лайпциг, където Левушкин вероятно е извършвал предварително разузнаване.

Германски служител твърди, че експлозивите са влезли в страната през България и Сърбия, скрити в кухини на камиони, пътуващи на дълги разстояния.

Левушкин не е отговорил на запитване за коментар.Според германски медии и базирания в Лондон Dossier Center Левушкин поддържа близки отношения от около две десетилетия с полковник Денис Смолянинов от ГРУ.

Доклад на литовската Държавна служба за сигурност от декември 2025 г. го описва като ръководител на отдела на ГРУ за Украйна, специалист по психологически операции и човек, свързан с тайни саботажни кампании в Европа, организирани чрез Telegram.

Според доклада Смолянинов е координирал и дейността на свързаната с Русия частна военна компания Longifolia, регистрирана в Панама.

Европейски разследващи подозират няколко акционери в компанията във връзка с операция, при която запалителни устройства са били изпращани до Полша и Великобритания.

Една от пратките се запалила на 20 юли 2024 г. при обработка на летището в Лайпциг. Друга се възпламенила два дни по-късно в Бирмингам, Великобритания.

Литовското разузнаване свързва операцията с ГРУ и по-специално с подразделение 29155.

В доклад от ноември 2025 г. литовската служба описва подразделението като структура, натоварена с убийства, саботаж на инфраструктура, нарушаване на работата на институции, които противоречат на руските интереси, както и с атаки в западни държави.

Според доклада агентите на подразделението са обучени да боравят с експлозиви и огнестрелни оръжия, както и да вербуват източници и да изграждат агентурни мрежи.Западни правителства и разследващи органи преди това са свързвали подразделение 29155 с редица операции в Европа, включително взривове във военни складове за боеприпаси в България и Чехия, както и с отравянето на бившия руски разузнавач Сергей Скрипал във Великобритания през 2018 г.

Литовският доклад свързва подразделението и с по-скорошни палежи, сред които пожар в магазин на IKEA във Вилнюс и атака срещу пощенска служба в Букурещ.

Руското правителство не е отговорило на запитването за коментар относно подразделение 29155 и Денис Смолянинов.

Германски представители са обвинили ГРУ и за неуспешен опит за палеж срещу отбранителна компания в Мюнхен през септември. Естонското разузнаване пък заяви тази седмица, че пожарът през август в отбранителната компания Milrem Robotics е бил поръчан от руското разузнаване.Европейски служби за сигурност, интервюирани от Axel Springer Global Reporters Network, очакват подобни операции да се увеличат през следващите месеци.

Сред потенциалните цели според тях са отбранителни компании, критична инфраструктура и хора, свързани с подкрепата за Украйна.

Бившият ръководител на австрийското контраразузнаване Омар Хайджауи-Пирхнер заявява, че Кремъл разглежда отношенията си с Европа като „системен конфликт". Според него се очаква увеличаване на проникванията на дронове и други хибридни атаки.

„Вярваме, че в момента Русия е под изключително силен натиск – вероятно по-голям от всеки предишен момент по време на войната и по време на управлението на Владимир Путин", казва високопоставен представител на НАТО, пожелал анонимност.

По думите му от гледна точка на Кремъл най-добрият наличен вариант изглежда е засилване на хибридната кампания срещу Запада.