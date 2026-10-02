Мощни експлозии разтърсиха йеменската столица Сана

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Мощни експлозии са разтърсили тази сутрин йеменската столица Сана, която е под контрола на бунтовниците хути. За взривовете съобщи свързаният с движението телевизионен канал, съобщи БТА.

Към момента няма пълна яснота какви обекти са били поразени, нито дали има жертви и ранени. Не е съобщено официално и кой стои зад атаката.

Сана е основният политически и военен център на хутите и през последните седмици неведнъж беше подложена на удари на фона на рязко изострените бойни действия в Йемен.

Само през септември хутите обвиниха Саудитска Арабия в стотици въздушни удари по територията на страната. На свой ред движението атакува цели в Рияд и по крайбрежието на Червено море с балистични и крилати ракети и дронове.

На 27 септември телевизията на хутите съобщи и за седем загинали и 40 ранени при саудитски удар по пазар в Йемен. Саудитската страна не потвърди независимо тези данни.