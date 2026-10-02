ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Дигитален архив връща русенци към техните родови к...

Времето София 13° / 12°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23660889 www.24chasa.bg

Мощни експлозии разтърсиха йеменската столица Сана

1552
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
СНИМКА: Пиксабей

Мощни експлозии са разтърсили тази сутрин йеменската столица Сана, която е под контрола на бунтовниците хути. За взривовете съобщи свързаният с движението телевизионен канал, съобщи  БТА.

Към момента няма пълна яснота какви обекти са били поразени, нито дали има жертви и ранени. Не е съобщено официално и кой стои зад атаката.

Сана е основният политически и военен център на хутите и през последните седмици неведнъж беше подложена на удари на фона на рязко изострените бойни действия в Йемен.

Само през септември хутите обвиниха Саудитска Арабия в стотици въздушни удари по територията на страната. На свой ред движението атакува цели в Рияд и по крайбрежието на Червено море с балистични и крилати ракети и дронове.

На 27 септември телевизията на хутите съобщи и за седем загинали и 40 ранени при саудитски удар по пазар в Йемен. Саудитската страна не потвърди независимо тези данни.

СНИМКА: Пиксабей

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Здраве

Последно от

България днес

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание