Гърция пое председателството на Съвета за сигурност на ООН в месец на ключови дипломатически решения

Гърция пое на 1 октомври председателството на Съвета за сигурност на ООН за втори и последен път в рамките на двугодишния си мандат като избран член за периода 2025–2026 г. Заседанията ще бъдат ръководени от постоянния представител на страната в организацията, посланик Аглая Балта.

Предишното гръцко председателство беше през май 2025 г., а членството на страната в Съвета приключва на 31 декември тази година. Атина поема координацията на работата в момент на продължаващи международни конфликти и дълбоки разногласия между петте постоянни членки.

Председателството включва ръководене на заседанията и закритите консултации, представителство на Съвета и координиране на програмата му под ръководството на всички 15 членове. То не дава право на председателстващата държава еднолично да определя решенията.

Сред основните въпроси остават войната в Украйна, обстановката в Газа и на Западния бряг, кризата около Иран, сигурността на корабоплаването, както и конфликтите в Судан и Хаити. За гръцката дипломация задачата ще бъде да улеснява диалога и да търси възможности за съгласие по теми, по които позициите често са противоположни.

Октомври може да има и особено значение за процедурата по избор на следващ генерален секретар на ООН. Ако бъде постигнато необходимото съгласие, Съветът би могъл под гръцко председателство да препоръча наследник на Антониу Гутериш.

Съгласно Устава на ООН генералният секретар се назначава от Общото събрание по препоръка на Съвета за сигурност. Решаващо условие е кандидатурата да не бъде блокирана от някоя от петте постоянни членки с право на вето.

Така гръцкото председателство съвпада с период, в който организацията трябва едновременно да реагира на международни кризи и да подготви следващия етап от своето ръководство. Основната задача на Атина ще бъде да поддържа работещ диалог между членовете на Съвета въпреки геополитическите разделения.