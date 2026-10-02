Бурни ветрове спряха фериботи в Гърция, в Крит загина животновъд

Силни ветрове и проливни дъждове създават сериозни проблеми в Гърция. Сутрешни фериботни курсове от Пирея, Рафина и Лаврио са отменени, а Крит се подготвя за нова вълна на лошото време, след като наводненията на острова вече отнеха живота на 79-годишен животновъд и причиниха значителни щети.

В Егейско море североизточните ветрове достигат на места 8–9 бала по скалата на Бофорт. От Пирея не се изпълняват сутрешните курсове към Цикладските острови, а отменени отплавания има и от Рафина и Лаврио. Обстановката ще бъде преценена отново около обяд според актуалните метеорологични данни. Това обаче не означава автоматично отпадане на забраната.

Фериботи към островите в Сароническия залив продължават да се движат, докато курсовете на бързоходните корабите на подводни криле зависят от местните условия и решенията на превозвачите. За Крит и Додеканезите няма планирани отплавания преди обяд, а изпълнението на по-късните курсове ще зависи от развитието на времето.

Особено тревожна е ситуацията на Крит, където след временно отслабване на валежите се очаква ново усилване от петък следобед и вечерта. Според актуализирания извънреден бюлетин на гръцката метеорологична служба ЕМИ силните дъждове и гръмотевичните бури ще продължат на интервали в южната част на Егейско море, най-вече на острова, до неделя на обяд. Бурните ветрове ще се задържат до събота следобед.

Метеоролозите предупреждават, че новите валежи ще има, което увеличава опасността от повторни наводнения.

Първата вълна на стихията вече взе жертва в района на Ретимно. В село Каринес, община Агиос Василиос, беше открит мъртъв 79-годишен животновъд, изчезнал в сряда вечерта. Той отишъл да нахрани животните си в стопанска постройка на около 200 метра от дома си, но при връщането му започнал проливен дъжд.

Пътуващите с ферибот трябва да проверят своя курс при превозвача или съответната пристанищна служба, преди да тръгнат към пристанището, тъй като са възможни промени и отмени в последния момент.