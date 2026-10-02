Фон дер Лайен търси пробив за Северна Македония към ЕС

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен пристига в Скопие в момент, когато европейският път на Северна Македония отново е блокиран от въпроса за конституционните промени, съобщи БТА.

За да продължи реално преговорният процес, българите трябва да бъдат вписани в конституцията. Това условие е част от договорената с ЕС рамка от 2022 г., а правителството на Християн Мицкоски настоява да получи допълнителни гаранции, че след изпълнението му няма да има нови условия.

В Скопие все по-често се обсъжда вариант конституционните промени да бъдат приети, но да влязат в сила на по-късен етап. Засега обаче няма официално потвърждение от Брюксел, че подобна формула е приета.

Мицкоски вече заяви и че е готов да разговаря с България за Плана за действие за правата на малцинствата и общностите, но при участие на Европейския съюз.

От София позицията остава, че не става дума за нов двустранен спор, а за изпълнение на вече поети ангажименти.

Така основният въпрос около визитата на Фон дер Лайен е дали тя ще донесе конкретен политически механизъм за излизане от блокажа, или Скопие ще остане в същата позиция - с европейска перспектива, но без реален напредък по преговорите.