България, Гърция и Румъния подписаха общ план за транспортни връзки между Черно и Егейско море

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България, Гърция и Румъния подписаха съвместен план за действие за укрепване на транспортната свързаност между Егейско море, Дунав и Черно море. Споразумението беше сключено в рамките на форума Connecting Europe Days в Брюксел.

Документът на платформата Black Sea–Aegean Connectivity Platform (BACP) беше подписан от гръцкия министър на инфраструктурата и транспорта Христос Димас и министрите на транспорта на България и Румъния. Той предвижда общо планиране и координация на проекти по европейския коридор Балтийско море–Черно море–Егейско море и свързаните с него маршрути.

В плана са включени 25 основни транспортни проекта. Целта е политическото сътрудничество между трите държави да се превърне в съгласувана подготовка и реализация на конкретни инфраструктурни обекти, особено по трансграничните направления.

От гръцка страна министър Димас представи напредъка по няколко железопътни проекта, модернизацията на линията Александруполис–Питио–Орменио, направлението Муриес–Промахон–Кулата, обновяването на участъка СКА–Инои и свързването на пристанище Солун с националната железопътна мрежа.

Министърът подчерта значението на европейското финансиране чрез Механизма „Свързване на Европа" и подкрепи запазването, а при възможност и увеличаването на неговия бюджет в следващата многогодишна финансова рамка за периода 2028–2034 г.

По думите му планът трябва да служи като инструмент за изпълнение, така че проектите в трите страни да напредват с по-добра координация.

В рамките на форума беше дадено начало и на инициативата „Приятели на Югоизточна Европа", насочена към разширяване на регионалната свързаност и сътрудничество.