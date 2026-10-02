Дрон падна в Югоизточна Румъния след нощна атака срещу Украйна

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Дрон е паднал в югоизточната част на Румъния след въздушна атака срещу Украйна през изминалата нощ, съобщи БТА.

Инцидентът е поредният подобен случай в близост до румънско-украинската граница, където властите през последните седмици нееднократно вдигаха изтребители заради засечени въздушни цели.

Само на 28 септември румънските радари засякоха дрон, който навлезе във въздушното пространство на страната и се движеше по границата с Украйна. Тогава във въздуха бяха вдигнати два F-16, а населението в окръг Тулча получи предупреждение чрез системата Ro-Alert.

Няколко дни по-рано, на 24 септември, друг дрон се разби край град Солка в окръг Сучава. При този инцидент нямаше пострадали и материални щети, но учебните занятия в няколко населени места бяха временно преустановени.

Румъния поддържа засилено наблюдение на въздушното си пространство заради честите руски атаки срещу украински пристанища и друга инфраструктура по Дунав.

Към момента няма данни за пострадали при днешния инцидент. Властите проверяват останките, за да установят вида и произхода на апарата.