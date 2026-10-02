Испания подсилва противовъздушната отбрана на НАТО в Латвия

Испания засилва противовъздушната отбрана на НАТО в Латвия с разположена в авиобазата „Лиелварде" батарея NASAMS, на фона на растящото напрежение с Русия и зачестилите инциденти с дронове по източния фланг на Алианса, съобщи БТА.

Испанската батарея е разположена на около 60 км от Рига и е част от по-широката система за защита на въздушното пространство на Балтийските държави. Тя работи съвместно с германски изтребители Eurofighter, канадски и латвийски хеликоптери и други сили на НАТО.

Системата NASAMS може да реагира в рамките на минути срещу различни въздушни цели - от крилати ракети и по-големи дронове до самолети и хеликоптери. Испанските военни подчертават, че целта не е само да се реагира при атака, а да се създаде достатъчно надеждно възпиране, така че самата възможност за удар да бъде ограничена.

Испания има и около 600 военнослужещи в базата „Адажи" северно от Рига. Те са част от многонационалната бригада на НАТО и разполагат с танкове Leopard 2E и бойни машини Pizarro.

Напрежението в района се засили през последните месеци след поредица от случаи с дронове и нарушения на въздушното пространство край източните граници на НАТО. Заради това Латвия поиска допълнително присъствие на съюзнически сили, включително по време на парламентарните избори.

Четири германски Eurofighter вече са разположени временно в „Лиелварде", а Италия и Турция също участват в подсилването на въздушната отбрана. НАТО постепенно превръща традиционната мисия за охрана на небето над Балтика в по-интегрирана система за противовъздушна и противоракетна отбрана.