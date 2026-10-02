Присъдите срещу бившите лидери на АОК заплитат още повече политическата криза в Косово

Косово отново е на крачка от политическа безизходица. Страната още не е излязла от продължилата близо две години институционална криза, а тежките присъди срещу четирима от най-известните бивши командири на Армията за освобождение на Косово вече се превърнаха и в разменна монета при избора на нов президент, съобщи БТА.

На 16 септември Специалният съд за Косово в Хага призна за виновни за военни престъпления бившия президент Хашим Тачи, Кадри Весели, Реджеп Селими и Якуп Красничи. Тачи и Красничи получиха по 25 години затвор, Весели - 18, а Селими - 13 години. Общо присъдите достигат 81 години, но решението е на първа инстанция и вече е започнала процедура по обжалването му.

Съдът прие, че четиримата носят отговорност за незаконни задържания, жестоко отношение, изтезания и убийства по време и непосредствено след войната в Косово през 1998 - 1999 г. Според решението стотици хора са били незаконно задържани и измъчвани, а десетки са били убити.

За голяма част от косовските албанци обаче АОК остава символ на борбата срещу сръбското управление и присъдите предизвикаха силно обществено недоволство. Хиляди излязоха на протести в Прищина, а косовският парламент прие декларация срещу решенията на съда.

Премиерът Албин Курти също определи присъдите като несправедливи и заяви, че трябва да бъдат коригирани при обжалването. Позицията му е политически чувствителна - Специалният съд е създаден по силата на косовското законодателство през 2015 г., макар да заседава в Хага и да е независим от институциите в Прищина.

Сега случаят се прехвърля директно върху политическата криза. Демократическата партия на Косово, която е втора сила в парламента и е основана от Хашим Тачи, поиска промени в закона за Специалния съд. Лидерът ѝ Бедри Хамза даде знак, че партията би разговаряла за избор на нов президент, ако парламентът придвижи тези промени.

А времето изтича. Конституционният съд даде на депутатите срок до 6 октомври да изберат нов държавен глава. Ако парламентът не успее да направи това, Косово отново може да се озове пред предсрочни избори.

Проблемът е, че никоя политическа сила няма достатъчно мнозинство, за да избере президент сама. Това принуждава управляващите и опозицията да търсят компромис в момент, когато отношенията между тях са силно изострени.

Така съдебна присъда, свързана с войната отпреди близо три десетилетия, вече влияе пряко върху това кой ще бъде следващият президент и дали Косово отново ще трябва да гласува.

Страната премина през поредица от политически кризи, блокирани институции и предсрочни избори. Новото правителство успя да бъде съставено едва след продължителни преговори, а сега само седмици по-късно политическата система отново е изправена пред нов тест.

Следващите дни ще покажат дали партиите ще успеят да постигнат компромис или присъдите срещу бившите лидери на АОК ще се окажат още един фактор, който ще задълбочи политическата криза в страната.