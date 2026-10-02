В Световния ден на кафето италианската семейна компания представя премиум серия, вдъхновена от Торино и създадена за ценителите на италианското еспресо у дома

Caffè Vergnano отбелязва 144 години от основаването си с премиерата на Riserva Torino на българския пазар. Новата премиум серия свързва семейната история на компанията с културата и архитектурата на Торино. Представянето ѝ съвпада със Световния ден на кафето и насочва вниманието към принципите, които марката следва още от 1882 г. – прецизен подбор на кафените зърна, бавно традиционно изпичане и стремеж към автентично италианско еспресо.

Създадена за международните пазари и за консумация у дома, Riserva Torino включва три бленда – Nobile, 100% Arabica и Cremoso. Всеки от тях има собствен интензитет и ароматен профил, представен чрез различно емблематично място в Торино: Nobile е свързан с базиликата „Суперга“, 100% Arabica – с двореца „Реджия ди Венария“, а Cremoso – с Моле Антонелиана. Серията се предлага като кафе на зърна в опаковки от 1 кг. и като Nespresso капсули в кутии по 10 броя.

Името Riserva носи идеята за подбор, грижа и прецизност, а Торино е нещо повече от визуален мотив върху опаковките. Градът е обединяващата нишка в серията, чрез която пиемонтската идентичност на Caffè Vergnano е пресъздадена на съвременен език.

Riserva Torino Nobile е най-мекият и балансиран бленд в серията, с интензитет 6 от 10. Кафето на зърна съчетава деликатността на арабика от Централна и Южна Америка с по-наситените шоколадови нотки на азиатската робуста. Във вкусовия му профил се открояват какао, сладкарски и зърнени нюанси и карамел, докато капсулите разгръщат аромати на шоколад, малц, женско биле и сушени плодове. Nobile е единственият бленд в серията, който носи сертификат Rainforest Alliance.

Най-деликатното и ароматно предложение в серията е Riserva Torino 100% Arabica - с интензитет 5 от 10 при кафето на зърна и 4 от 10 при капсулите. Зърната разкриват нотки на млечен шоколад, карамел, женско биле и сушени плодове, а при капсулите се добавят нюанси на ванилия, бадем и орех, последвани от мек и сладък финал. Блендът носи усещане за хармония, която се разгръща постепенно с всяка глътка.

Riserva Torino Cremoso е най-плътният и интензивен бленд в колекцията – с интензитет 8 от 10 при кафето на зърна и 10 от 10 при капсулите. В профила на зърната се усещат сушени плодове, карамфил, женско биле и хлебна коричка. При капсулите се открояват нотки на черен шоколад и малц, допълнени от плътен слой крема с кехлибарен оттенък.

Новата кафе гама е налична от 1 октомври, като Кока-Кола ХБК България е неин ексклузивен дистрибутор.

Историята на Caffè Vergnano започва през 1882 г., когато Доменико Верняно отваря малък хранителен магазин в Пиемонт и превръща интереса си към кафените смеси в семеен бизнес. През 1930 г. неговият син Енрико поставя следващ важен етап в развитието на компанията с придобиването на първата семейна ферма за производство на кафе в Кения. През 1970 г. управлението поемат Карло и Франко, внуци на основателя. Покупката на Casa del Caffè в Торино през 1986 г. укрепва позициите на компанията в HoReCa сектора, а от 1996 г. марката започва последователното си международно развитие. Днес четвъртото поколение на фамилията – Каролина, Енрико и Пиетро Верняно, както и петото – Енрико, продължава да развива бизнеса, като съхранява неговия семеен характер и връзката му с Пиемонт.

През годините Caffè Vergnano разширява ангажимента си и отвъд производството на кафе. Създадената през 2018 г. инициатива Women in Coffee подкрепя малки предприятия на жени производители на кафе, както и проекти, насочени към икономическо овластяване, приобщаване и уважение. В семейния дом в Киери се намира и Accademia Vergnano, където баристи преминават теоретично и практическо обучение.

През 2021 г. Caffè Vergnano поставя началото на стратегическото си партньорство с Кока-Кола ХБК за ексклузивна дистрибуция на марката чрез мрежата на компанията извън Италия. България е първият пазар в групата на Кока-Кола ХБК, който започва да предлага популярното италианско кафе на своите клиенти и потребители. Премиерата на Riserva Torino у нас е следваща стъпка в развитието на това партньорство и разширява избора за българските ценители на италианското еспресо.