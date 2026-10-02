Русия твърди, че е свалила 646 украински дрона за една нощ

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Русия заяви, че силите ѝ за противовъздушна отбрана са свалили 646 украински дрона през изминалата нощ, съобщи БТА.

Ако данните бъдат потвърдени, това би било една от най-мащабните украински атаки с безпилотни летателни апарати срещу руска територия от началото на войната.

Москва не съобщава веднага пълни подробности за всички райони, над които са били прихванати дроновете, нито за евентуални щети и пострадали.

Само ден по-рано руското Министерство на отбраната обяви, че е свалило 330 украински дрона над различни области на страната и над Черно море. Така според руската страна атаките с безпилотни апарати продължават с изключително висока интензивност.

През последните месеци Украйна значително увеличи ударите с дронове срещу руски военни, енергийни и логистични обекти. Сред целите неведнъж са били петролни рафинерии, складове за гориво, промишлени предприятия и военни бази.

Киев обикновено заявява, че подобни атаки са насочени срещу инфраструктура, която подпомага руската армия и финансира войната.

Руските власти от своя страна често съобщават за стотици прихванати дронове в рамките на една нощ, но тези данни трудно могат да бъдат независимо проверени в реално време.

Масовото използване на дронове се превърна в една от отличителните черти на войната. И двете страни увеличават производството и употребата на безпилотни системи, които вече се използват както на фронтовата линия, така и за удари на стотици километри в тила.

Новата руска информация идва само ден след като Украйна съобщи, че е свалила 87 от 107 руски дрона при поредна въздушна атака срещу страната.

Към момента няма независимо потвърждение за броя от 646 свалени украински дрона.