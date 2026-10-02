В Сараево 10 кебапчетата не стигат - днес ги сервират по 11 за Един Джеко

В Сараево дори кебапчетата се включиха в сбогуването с Един Джеко. Само за днес класическата порция от 10 кебапчета ще бъде увеличена на 11 - точно колкото е номерът, с който легендарният нападател години наред игра за националния отбор на Босна и Херцеговина, съобщи БТА.

Инициативата е на Асоциацията на сараевските кебапчии и е посветена на последния мач на Джеко с националната фланелка. Босна и Херцеговина играе срещу Швеция, а 40-годишният капитан слага край на близо две десетилетия в представителния тим.

И така, поне за един ден в Сараево математиката е проста - поръчваш десет, получаваш единадесет.

Допълнителното кебапче е символичен поклон към футболиста, който превърна номер 11 в своя запазена марка и се превърна в един от най-разпознаваемите спортисти в историята на страната.

От сдружението на кебапчиите обясняват, че са искали жестът да бъде типично сараевски - прост, човешки и свързан с града. Защото там големият футбол върви добре не само със знамена и песни, а и с половин питка, лук и дълги разговори на маса.

Джеко е голмайстор номер едно в историята на националния отбор на Босна и Херцеговина и един от футболистите, с които страната се идентифицира най-силно през последните две десетилетия.