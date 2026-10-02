Бразилия влиза в изборите с външен натиск, скандали и битка на ръба

Бразилия се готви за едни от най-напрегнатите избори през последните години, а в навечерието на вота западните медии обръщат внимание не само на битката между двамата основни кандидати, но и на опасенията за външна намеса, съобщи БТА.

Действащият президент Луиз Инасио Лула да Силва и сенаторът Флавио Болсонаро, син на бившия държавен глава Жаир Болсонаро, влизат в последните дни на кампанията при изключително близки резултати в социологическите проучвания.

Първият тур е на 4 октомври. Ако никой не получи необходимото мнозинство, двамата водещи кандидати ще се изправят един срещу друг на балотаж на 25 октомври.

Една от най-шумните теми в кампанията е предполагаемата външна намеса. Бразилските власти започнаха проверки след твърдения, че администрацията на американския президент Доналд Тръмп се опитва да влияе върху политическата среда в страната.

Лула и неговите съюзници обвиняват Вашингтон, че чрез дипломатически и икономически натиск се опитва да помогне на Флавио Болсонаро. Американската страна е обвинявана още, че оказва натиск върху бразилската съдебна система и използва търговски мерки като политически инструмент.

Темата е особено чувствителна в Бразилия заради историята на американска намеса в Латинска Америка и спомените от периода преди военния преврат през 1964 г.

Паралелно с това бразилското разузнаване е информирало европейски партньори за опасения и от възможна руска намеса в изборния процес. Засега обаче няма публично представени доказателства, които независимо да потвърдят подобни действия.

Вътрешните проблеми остават не по-малко важни за избирателите.

Високите разходи за живот, престъпността, корупционните скандали и недоверието към политическите институции са сред основните теми в кампанията.

Лула влиза във вота с аргумента, че при неговото управление безработицата е намаляла и социалните програми са разширени. Опонентите му обаче го атакуват заради поскъпването на живота и проблемите със сигурността. Флавио Болсонаро от своя страна се опитва да наследи политическата база на баща си Жаир Болсонаро, който остава изключително влиятелна фигура сред консервативните избиратели.

Кампанията се води и под сянката на сериозни скандали около върховния съд, банковия сектор и връзките на различни политически фигури с бизнес интереси. Така бразилците отиват до урните в момент, когато въпросът не е само кой ще управлява страната през следващите години.

Залогът е и дали обществото ще приеме изборния резултат без нова институционална криза и дали Бразилия ще успее да запази политическата си стабилност при толкова силно вътрешно и външно напрежение.