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КМГ: Китай и 27 държави призоваха за прекратяване на едностранните принудителни мерки

КМГ

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Снимка: Китайска медийна група

Китайският постоянен представител в ООН Фу Цун направи на 1 октомври съвместно изявление от името на 28 държави по време на заседание на Третия комитет на Общото събрание на ООН, в което призова международната общност решително да се противопостави на едностранните принудителни мерки.

Фу Цун заяви, че едностранните действия се разпространяват, а едностранните принудителни мерки продължават да оказват сериозно въздействие върху засегнатите държави и техните граждани, като в някои случаи застрашават и човешки животи.

По думите му 28-те държави отново са потвърдили позицията си срещу едностранните принудителни мерки и са призовали някои западни държави да ги отменят незабавно, безусловно и изцяло.

Държавите също така призоваха генералния секретар на ООН да продължи да следи случаите на политически и икономически натиск, упражняван чрез едностранни икономически мерки.

Съвместното изявление беше направено от името на Китай, Русия, Иран, Куба, Беларус, Египет, Пакистан, Палестина, Венецуела и други държави.

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Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

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