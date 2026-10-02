КМГ: Как празничният туризъм се променя в Китай

По време на Националния празник интересът към пътуванията в Китай продължава да нараства. Все повече чуждестранни туристи посещават страната, за да се запознаят с нейното културно и туристическо богатство и с динамиката на развитието ѝ. През първата половина на годината 22,9 млн. чуждестранни граждани са влезли в Китай, което е увеличение с над 20% спрямо същия период на миналата година. Сред тях броят на чужденците, влезли без виза, е нараснал с 30,6%.

Според глобално проучване на Китайската медийна група 92,8% от анкетираните смятат, че съдържанието за туризма в Китай в социалните мрежи постоянно засилва интереса им към страната и желанието им да я посетят. 87% смятат, че пътуването до Китай им помага да придобият по-пълна и реалистична представа за китайската култура, общество и съвременно развитие.

Бумът на пътуванията до Китай по време на празниците не е случаен, а е резултат от последователното отваряне на страната и улесняването на пътуванията. През първата половина на годината 17,8 млн. чуждестранни граждани са влезли в Китай без виза, което представлява 77,7% от всички чужденци, влезли в страната. Според проучването 91,8% от анкетираните смятат, че Китай непрекъснато усъвършенства визовите процедури и мерките за улесняване на преминаването през границата, което ефективно засилва желанието на чуждестранните туристи да пътуват до Китай. 89,5% смятат, че Китай, с по-отворен подход, споделя ползите от развитието със света.

Освен забележителностите чуждестранните туристи се интересуват и от удобствата на съвременния живот в Китай. Особено бързо набира популярност „технологичният туризъм", а „Да посетиш бъдещето в Китай" се превръща в нова мода. Според проучването 92,2% от анкетираните смятат, че мобилните плащания, високоскоростните влакове и споделеното придвижване се превръщат във важна част от туристическото преживяване в Китай. 91,2% смятат, че благодарение на разнообразните приложения и огромния потребителски пазар Китай създава възможности за прилагането на нови технологии и нови продукти в световен мащаб, като така допринася за „разширяването на капацитета и повишаването на качеството" на глобалните индустрии.

Големият брой чуждестранни туристи в Китай показва устойчивостта и жизнеността на националната икономика, както и интересът към културата и начина на живот в страната. Същевременно, Китай, който последователно насърчава висококачественото развитие и отварянето на високо ниво, ще предлага повече възможности на света.