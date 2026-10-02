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КМГ: Светлинно шоу на КМГ върху „Бурдж Халифа“

КМГ

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Снимка: Китайска медийна група

На 1 октомври върху най-високата сграда в света – „Бурдж Халифа" в Дубай – беше прожектирано светлинно шоу по повод 77-ата годишнина от основаването на КНР. Китайското национално знаме и светлинни изображения осветиха 828-метровата кула, а подготвеното от Китайската медийна група шоу беше представено на фона на нощния Дубай.

В 19:10 ч. местно време върху „Бурдж Халифа" беше изобразено китайското национално знаме, а хора от ОАЕ отправиха поздравления към китайския народ по случай празника. В 19:50 ч. започна светлинното видеошоу на КМГ, представящо съвременен Китай.

Шоуто съчетава културно творчество и визуални технологии.

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Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

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