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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23661766 www.24chasa.bg

КМГ: Китай осъди идеята Япония да обсъжда придобиването на ядрени оръжия

КМГ

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Снимка: Китайска медийна група

Китай категорично осъди изявленията на японския министър на отбраната Шинджиро Коидзуми, че при преразглеждането на основните документи за сигурността на страната не трябва да има табу върху обсъждането на възможността Япония да придобие ядрено въоръжение и атомни подводници.

Говорителят на китайското Външно министерство Гуо Дзякун заяви, че като страна по Договора за неразпространение на ядрените оръжия (ДНЯО) Япония има международноправни задължения, които не подлежат на предоговаряне.

Коментарът му бе в отговор на изявление на Коидзуми от 28 септември, според което тези въпроси трябва да могат да бъдат обсъждани без предварително зададени заключения.

Гуо припомни, че през февруари японският премиер Санае Такаичи потвърди придържането на страната към Трите безядрени принципа, а през май японски представители заявиха, че Токио няма да ги променя.

По думите на китайския говорител позицията на Коидзуми представлява „сериозна провокация и грубо нарушение" на ДНЯО и на международния ред след Втората световна война. Той заяви, че тя се разминава с Трите безядрени принципа и е част от по-широкия процес на „ремилитаризация" на Япония.

Гуо призова международната общност да настоява Токио да спазва поетите международни ангажименти и Трите безядрени принципа и да се откаже от курса към „ремилитаризация".

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Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

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