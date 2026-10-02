КМГ: Все повече чужденци посещават Китай на индустриален туризъм в търсене на нови технологични решения

„Без да посетите сами фабричните цехове, не можете истински да усетите мащаба, скоростта и истинския облик на китайските иновации." Това заяви главният изпълнителен директор на Global Shipping Business Network Бертран Чън. През април тази година той взе участие в делегация за роботика и нововъзникващи технологии, обхващаща три града, а след това представи своите впечатления в репортаж за Reuters.

Все повече чуждестранни делегации посещават Китай с конкретен интерес към развитието на индустрията и технологиите. Те влизат в производствени предприятия, проучват модерни производствени линии и се запознават отблизо с прилагането на нови технологии. Ако преди китайските компании пътуваха в чужбина, за да придобиват опит и да усъвършенстват технологиите си, днес интересът все по-често идва в обратната посока.

Тази тенденция се отразява и на входящия туризъм. През отминалия летен сезон посещенията на фабрики се превърнаха в ново направление за влизащите в Китай чужденци. Данни на международната платформа за резервации HopeGoo показват значителен ръст на интереса към продукти, свързани с индустриален туризъм, спрямо същия период на миналата година. Все повече посетители избират да видят отблизо високотехнологични предприятия и да се запознаят с развитието на китайското интелигентно производство.

От групата Xiaomi съобщиха, че към 17 септември тази година суперфабриката им за автомобили е приела общо 330 000 посетители от страната и чужбина, като се очаква до края на тази година да приеме още 200 000 души.

В миналото чуждестранните компании идваха в Китай основно с цел да продават на местния пазар и да изграждат производствени и логистични вериги. По думите на Ли Дзин, главен изследовател в Китайската академия за предприятия, тогава технологичното предимство в много отрасли е било преимуществено на страната на чуждестранните компании. Днес картината постепенно се променя. Според Ли Дзин чуждестранните делегации посещават китайските фабрики не толкова заради ниските производствени разходи, колкото заради иновационния потенциал и способността на китайските предприятия бързо да превръщат технологичните разработки в промишлени приложения и пазарни продукти. Интересът вече е насочен към по-напреднали производствени решения и интелигентна модернизация.

Маршрутите на тези делегации показват ясно тази промяна. От Xiaomi и Unitree до Haier и Atomrobot, те все по-често посещават частни предприятия, които развиват технологии в области като интелигентното оборудване, новите материали и прецизните компоненти. Ли Дзин посочва, че редица нови частни компании вече разполагат с технологии на световно ниво. В някои случаи те предлагат решения, за които чуждестранни компании все още нямат зрели продукти за промишлено приложение. Тази тенденция се вижда и при специализираните и иновативни предприятия. Над 80% от националните „малки гиганти" са частни компании. Сред тях са разработчици на четириноги роботи, интерфейси мозък-компютър и дронове. Техният бърз растеж показва как частният сектор все по-активно участва във формирането на новите технологични направления.

Паралелно с това се променя и самото производство. По думите на Цай Уей, директор на Китайския институт за икономически изследвания на KPMG, водещите частни предприятия вече не се ограничават до автоматизация на отделни процеси, а преминават към цялостна дигитализация и интелигентно управление на производството.

Много частни предприятия в Китай ускоряват прехода към интелигентно производство. Jack Technology е показателен пример. Компанията започва като традиционен производител на шевно оборудване, но постепенно се превръща в глобален лидер в интелигентното оборудване за шивашката индустрия. Продажбите на нейните промишлени шевни машини заемат водеща позиция в света вече няколко поредни години.

Китайските частни компании заемат все по-видимо място и сред световните „фабрики фарове". Това са известни предприятия от Global Lighthouse Network – най-напреднали производствени предприятия, които служат като модел за внедряване на водещи интелигентни технологии. Метафората идва от морския фар – тези фабрики „осветяват пътя" и показват на останалата част от индустрията как дигиталната трансформация може да се превърне в реални икономически и оперативни ползи. Според Ли Дзин едно от основните им предимства е високата скорост на вземане на решения. Те реагират бързо на пазарните промени, а разработките от лабораторията могат за кратко време да бъдат тествани в реално производство, усъвършенствани и превърнати в решения за масово приложение.

По думите на Цай Уей посещенията на чуждестранни компании в китайски частни предприятия вече надхвърлят рамките на традиционното проучване. Те показват промяна в оценката на ролята на Китай в глобалните производствени вериги. Чуждестранните компании виждат не просто отделни фабрики, а цялостна екосистема, в която технологичните разработки, производството и пазарът се свързват все по-бързо.

Именно затова все повече чуждестранни наблюдатели описват китайската технологична индустрия с думите: „Бъдещето вече се случва тук."