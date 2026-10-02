Украйна неутрализира 88 от 108 руски дрона тази нощ

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Украинската противовъздушна отбрана е неутрализирала 88 от общо 108 руски дрона, изстреляни срещу страната през изминалата нощ, съобщи БТА.

По данни на украинските военновъздушни сили атаката е започнала още вечерта и е продължила през нощта. Русия е използвала различни типове безпилотни апарати, включително ударни дронове.

Част от тях са били свалени от противовъздушната отбрана, а други са били неутрализирани чрез средства за радиоелектронна борба.

Украинската страна съобщава и за попадения на дронове на отделни места. Информацията за щетите и евентуалните пострадали продължава да се уточнява.

Новата атака идва само дни след една от най-масираните руски въздушни операции за последните седмици. На 30 септември украинските военновъздушни сили заявиха, че са неутрализирали 254 от общо 285 дрона, насочени срещу страната.

В края на септември Москва използва и комбинация от ракети и над 100 дрона при друга голяма нощна атака. Подобни удари все по-често продължават часове и обхващат различни области на Украйна.

Русия разчита масово на евтини безпилотни летателни апарати, които могат да претоварят украинската противовъздушна отбрана и да принудят Киев да използва скъпи ракети прехващачи.

Украйна от своя страна също увеличава ударите с дронове по руска територия. Само тази сутрин Москва заяви, че е свалила 646 украински безпилотни апарата за една нощ - данни, които не могат да бъдат независимо потвърдени.

Така войната с дронове продължава да се разраства и от двете страни, като безпилотните системи вече са сред основните средства за удари далеч зад фронтовата линия.