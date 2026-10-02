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Близо 400 училища остават затворени във Франция заради протестите

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Недоволството започна миналия месец във френската столица Париж Снимка: 24 часа

Около 400 училища и други образователни институции във Франция се очаква да останат затворени в петък, след като ученическите протести заради недостиг на учители и лошото състояние на училищната база прераснаха на места в насилие, предаде Ройтерс.

Недоволството започна миналия месец в района на Париж, но постепенно обхвана цялата страна. С разрастването на протестите се стигна до все по-сериозни сблъсъци, при които десетки хора бяха ранени, а полицията извърши стотици арести.

Френският министър на правосъдието Жералд Дарманен заяви пред радио Ер Те Ел, че сред протестиращите има "активно действащо агресивно малцинство" и изрази съмнение дали част от участниците изобщо са ученици, пише БТА.

По думите му от началото на протестите са арестувани около 2000 души, като приблизително две трети от тях са били задържани под стража.

"Преминахме от ученически демонстрации към нарушаване на обществения ред. Когато се нападат автобуси и се подпалват училища, вече не става дума просто за протест", заяви Дарманен.

Френският министър на образованието Едуар Жофре съобщи пред телевизия "Франс 2", че "около 400 училища и други образователни институции" ще останат затворени днес.

Недоволството започна миналия месец във френската столица Париж

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