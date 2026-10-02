Индийският премиер: Герой е пилотът, спасил 170 души в самолета на "Флайдубай"

Премиерът на Индия Нарендра Моди днес разговаря по телефона с капитан Смит Мачхар, който осуети опита на втория пилот да разбие самолета на „Флайдубай" с над 170 души на борда, сред които много израелци, предаде индийската национална новинарска агенция ПТИ, като се позова на представител на правителството в Делхи.

Мачхар разказа в телефонен разговор с Моди подробности за ситуацията и за това какво му е дало кураж по време на инцидента.

Индийският премиер похвали смелостта на пилота и му пожела бързо възстановяване, пише БТА.

Изправен пред огромна опасност и въпреки тежките си рани, Мачхар демонстрира огромен кураж и непоколебима решителност да защити живота на други, заяви вчера Моди. Той нарече индийския пилот герой и добави, че благодарение на смелостта му са били спасени хората на борда на самолета и е била предотвратена една голяма трагедия. В речта по случай стогодишнината от формирането на Комисията за държавната служба на Съюза (най-важния орган за подбор на висши държавни служители в Индия – бел.ред.) Моди също така отбеляза, че пилотът на самолета на „Флайдубай" е проявил голямо търпение, проницателност и смелост.

„И като каза израелският премиер (Бенямин Нетаняху), този индиец предотврати (атака, подобна на тази от) 11 септември. Смелостта на Смит изпълва сърцата на всички индийци с гордост", добави Моди.

Индийският премиер разговаря също и със съпругата и родителите на Мачхар.

В сряда полет FZ1073 на „Флайдубай" от Дубай до Тел Авив подаде сигнали за извънредна ситуация и рязко се снижи с около 5200 метра от височина над 10 000 метра, преди да се пренасочи към летище „Принц Султан бин Абдул Азиз" в саудитския град Табук. На борда на самолета имаше 174 пътници, включително 27 деца.