Николоски: България е единствената причина Северна Македония да не напредва към ЕС

Вицепремиерът и транспортен министър на Северна Македония Александър Николоски заяви, че „вето“ от страна на България е единствената причина Скопие да не напредва към ЕС. Думите на Николоски са поредната спекулация, целяща да създаде лъжлива представа, че блокираната евроинтеграция на Северна Македония е следствие на двустранен спор с България. За да продължи по пътя към ЕС, правителството в Скопие трябва да изпълни условията на европейския консенсус от 2022 г., който беше приет и от тогавашния състав на македонския парламент. „Що се отнася до реформите, като цяло постигаме добър напредък. Беше споменат Планът за растеж; ние изпълнихме всичко, което се изискваше от нас. Икономиката ни бележи бърз растеж. През второто тримесечие на тази година отчетохме ръст на БВП от 4,3% – третият най-висок в Европа. От решаващо значение за страната ми е, че се радваме на политическа и икономическа стабилност, както и на междуетническа стабилност и сплотеност – цели, към които отдавна се стремим. В по-широк план страната се движи в правилната посока. Ние сме напълно ангажирани с Общата външна политика и политика на сигурност на Европейския съюз и я следваме неотклонно – не на 80% или 90%, а на 100%. За съжаление, единствената причина да не напредваме е ветото от страна на България“, каза Николоски по време на дискусия, организирана от мозъчния тръст „Приятели на Европа“ в Брюксел. Той подчерта, че подкрепата на ЕС за Северна Македония е значителна и добави, че предстоящото посещение в Скопие на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен изпраща силен сигнал. „Нещата определено се променят сега. Естествено, ситуацията около Украйна и Молдова подпомага целия процес на разширяване и тази възможност трябва да бъде използвана. Има интерес към региона. Председателят Фон дер Лайен идва в Скопие – тя вече посети Албания, Черна гора и Косово, а сега идва в Македония, което е отличен сигнал. Надявам се да се намери механизъм, който Европейската комисия да използва, за да можем да започнем преговорите за присъединяване. Нерешените въпроси със съседите трябва да бъдат уредени по един или друг начин, но вярвам, че атмосферата би била много по-спокойна и позитивна, ако започнем преговорите“, каза Николоски. През 2022 г. Северна Македония прие т.нар. „френско предложение“, одобрено от всички държави членки на ЕС. Тоест не става дума за двустранен въпрос или блокада. Според Преговорната рамка, за да започнат преговорите между Скопие и ЕС, българите трябва да бъдат включени в македонската конституция. Северна Македония трябва също да спазва Договора за приятелство, добросъседство и сътрудничество с България от 2017 г., както и двата протокола към него. Протоколът от второто заседание на Съвместната междуправителствена конференция, подписан от министрите Теодора Генчовска и Буяр Османи преди три години, постановява, че Скопие се съгласява следващата междуправителствена конференция с ЕС да се проведе, след като включи българите сред държавотворните народи в преамбюла и в два члена от своята Конституция. В същия протокол правителството на Република Северна Македония потвърждава ангажимента си, че нищо в нейната конституция не може и не трябва да се тълкува като основание за намеса във вътрешните работи на България с цел защита на статута и правата на лица, които не са граждани на Северна Македония. Тази клауза де факто и де юре означава, че Скопие няма да претендира за признаване на „македонско малцинство“ в България Протоколът предвижда също противодействие на говора на омразата срещу българите и България, реабилитация на жертвите на комунистическия режим в Македония и отваряне на архивите на югослужбите. При последното си посещение в Скопие, председателят на Европейския съвет Антонио Коща многократно заяви, в присъствието на Мицкоски, че Северна Македония е длъжна да изпълни вече поетия ангажимент за конституционни промени. Същото послание отправят еврокомисаря по разширяване Марта Кос и председателя на ЕК Урсула фон дер Лайен, съобщава БГНЕС.