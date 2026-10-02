САЩ санкционираха автомобилния и жп сектора на Иран

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Администрацията на президента Доналд Тръмп наложи санкции на автомобилния и железопътния сектор на Иран, както и на чуждестранните компании, които ги снабдяват, съобщи министерството на финансите на САЩ, разширявайки икономическата си кампания за изолиране на Техеран, предаде Ройтерс.

Санкциите са част от обявената на 24 август от американското финансово министерство Операция „Икономически парий", чиято цел е да прекъсне източниците на приходи за Корпуса на гвардейците на ислямската революция и да принуди Техеран да направи отстъпки, включително да отвори Ормузкия проток, пише БТА.

Мерките разширяват икономическия натиск на САЩ срещу Иран, като са насочени към сектори, на които Техеран разчита, откакто американската морска блокада прекъсна иранските петролни доставки през Ормузкия проток. Разширяването на санкциите обаче крие риск от тежки последици за обикновените иранци, заяви анализатор.

Американската блокада на иранските пристанища е принудила Техеран да разчита повече на автомобилния и железопътния транспорт за превоза на петролни продукти, торове, химикали и други стоки. Според министерството на финансите новите санкции са насочени именно към тези алтернативи.

Нови санкции са наложени и на „Иран ходро къмпани" (Iran Khodro Company - IKCO) и „САЙПА ираниън аутомобайл манюфактъринг къмпани" (SAIPA Iranian Automobile Manufacturing Company - SAIPA). Министерството на финансите на САЩ заяви, че двете компании представляват над 90 на сто от вътрешния автомобилен пазар на Иран.

Министерството също така определи като обект на санкции държавната „Исламик републик ъв Иран рейлуей къмпани" (Islamic Republic of Iran Railway Company), която извършва пътнически и товарни превози, „Раджа пасънджър трейс къмпани" (Raja Passenger Trains Company) и „Шеркат-е Рах Ахан-е Хамле-о-Нагле" (Sherkat-E Rah Ahan-E Khamle-O-Naghle), която според ведомството е водеща частна компания за товарни превози.

Министърът на финансите на САЩ Скот Бесънт заяви, че мярката „директно е насочена към тези, които подпомагат Иран, и полага основите за това САЩ и партньорите им веднъж завинаги да източат приходите на режима".

Санкциите са насочени и към чуждестранни компании в Индонезия, Обединените арабски емирства и Турция, които снабдяват автомобилната индустрия на Иран.