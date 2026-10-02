Почина 13-годишната дъщеря на актьора Чад Лоу

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13-годишната дъщеря на актьора Чад Лоу, Фиона, е починала в болница в Лос Анджелис на 29 септември. Това съобщиха от съдебномедицинската служба на окръг Лос Анджелис, която е определила смъртта като самоубийство.

Семейството потвърди трагичната новина в изявление пред Page Six.

„С дълбока болка преживяваме загубата на нашата любима Фиона", се посочва в изявлението. Близките ѝ я описват като „обичливо, умно и креативно момиче", което обичало да танцува.

„Тя беше обожавана от сестрите си и дълбоко обичана от родителите си. Всъщност тя беше светлината на живота ни", допълват те.

Семейството определя смъртта ѝ като „опустошителна" и моли за уединение и подкрепа в този тежък момент. Близките призоваха хората, които изпитват психически трудности, да потърсят помощ чрез националната линия за превенция на самоубийствата и кризисни ситуации в САЩ.

Фиона е била средното от трите деца на Чад Лоу и съпругата му Ким Пейнтър. Двамата са заедно от близо две десетилетия и се женят през 2010 г. Те имат още две дъщери – Мейбъл и Никси.

През ноември 2025 г. семейството отбелязало 13-ия рожден ден на Фиона. Тогава Лоу публикувал снимка на дъщеря си и ѝ отправил послание да „продължава да танцува през живота".

Чад Лоу е по-малкият брат на актьора Роб Лоу. Той е носител на награда „Еми" и е познат с участията си в сериалите „Life Goes On", „Pretty Little Liars" и „9-1-1: Lone Star".

Ким Пейнтър работи като продуцент и специалист по подбор на актьори, като сред проектите ѝ са „Enemy of the State", „Ted Bundy" и „Instant Dads".