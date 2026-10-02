Принц Хари се появи на галавечеря за Украйна (Видео)

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Принц Хари се появи изненадващо на официална галавечеря в подкрепа на Украйна в Лондон в четвъртък вечерта.

Неговият брат принц Уилям, с когото не поддържат близки отношения, се включи виртуално в друг благотворителен бал, провеждащ се само на няколко километра оттам.

Херцогът на Съсекс се приветства с усмивка и махаше с ръка, облечен в смокинг и придружен от своя бодигард, при пристигането си на гала-вечерта United for Freedom в Имперския военен музей в центъра на Лондон.

Междувременно, в западната част на Лондон, принцът на Уелс подкрепи първото издание на благотворителния бал Bowelbabe Fund Rebel Ball, организиран в деня, в който Дебора Джеймс би навършила 45 години.

Уилям прекара деня в Уелс, но изпрати видеопослание, което да бъде излъчено по време на събитието, в което похвали "бунтарската надежда" на Дебора и изключителното ѝ наследство в областта на набирането на средства, което продължава и след смъртта ѝ.

Сблъсъкът в графиците се случи, докато Хари изпълняваше поредния си публичен ангажимент във Великобритания след завръщането на семейството му в Обединеното кралство в края на август, пише "Дейли мейл".

В четвъртък Меган Маркъл пусна в продажба адвентен календар на цена 112 лири (148 долара). Това е първата ѝ търговска инициатива след преместването на семейството. Хари, от своя страна, продължава да се фокусира върху благотворителните си каузи.

Галата United for Freedom бе организирана с цел набиране на средства за организации, подкрепящи Украйна, след като войната навлезе в четвъртата си година по-рано.

По време на събитието той говори за историческите връзки между Великобритания и Украйна, след което сподели собствения си опит от последните си пътувания до разкъсваната от война страна.

„Видях нещо в Украйна, което ми пречи да отвърна поглед. Срещнах хора, които са загубили крайници, домове и близки и въпреки това някак си намират силата да се възстановят", каза принцът.

Хари също така похвали издръжливостта на украинския народ, който защитава фронтовата линия, като същевременно поддържа дейността на предприятията и училищата, и всичко това, докато „разработва технологии, които променят същността на съвременната война".

„Но тяхната издръжливост никога не бива да се превръща в извинение за останалите от нас да толерираме тяхното страдание. Украинците не бива да се налага да доказват, година след година, колко много могат да издържат. Тяхната смелост заслужава повече от нашето възхищение. Тя заслужава нашата решителност."

Междувременно брат му, принцът на Уелс, участваше в събитие само на шест мили (около 10 км) оттам, в клуба „Хърлингъм" във Фулъм.