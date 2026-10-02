Зеленски: Над 100 ударни дрона срещу Украйна са изстреляни снощи от Русия

Русия изстреля снощи повече от 100 ударни дрона срещу Украйна, почти петдесет от които – с реактивно задвижване, написа украинският президент Володимир Зеленски в публикация във Фейсбук, цитирана от Укринформ.

„Снощи руснаците изстреляха повече от 100 ударни дрона срещу Украйна, почти петдесет от които – с реактивно задвижване. Нашите бойци неутрализираха повечето от тях, но за съжаление имаше и попадения. В Киев „шахеди" поразиха моста „Пивденни" (в превод „Южния мост") няколко пъти. Сутринта бе поразена висока жилищна сграда. За съжаление един човек бе убит. Поднасям съболезнованията си на тяхното семейство и на близките им. В Херсон руснаците „разгромиха" детска градина; в Харков те атакуваха магазин за хранителни стоки, а институт и критична инфраструктура бяха повредени", заяви Зеленски.

Вражески удари са поразили и жилищни сгради в Краматорск и Суми. Атаки е имало и в Днепропетровска, Харковска, Полтавска и Ривненска област, по думите на Зеленски. По последна информация четирима души са били ранени при снощната руска атака. Спешните служби работят на място, пише БТА.

„Независимо колко усилия полага Москва изцяло да локализира производството на дронове и ракети, способността ѝ да ескалира остава критично зависима от чуждестранни компоненти. Това са вериги за доставка от Европа, САЩ, Китай, Япония и много други страни. Повечето от тези компании са добре известни производители, но техните компоненти все пак достигат до Русия", написа още Зеленски.

Той подчерта, че всеки руски дрон може да бъде спрян докато все още е на поточната линия.