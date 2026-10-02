Рибари в Гърция протестират заради скъпите горива

Професионални рибари в Гърция започнаха общонационални протестни действия заради поскъпването на горивата и поискаха допълнителна държавна подкрепа, съобщиха гръцки медии.

В Солун на 1 октомври около 150 риболовни съда се събраха по крайбрежната зона между пристанището и Бялата кула. Рибари от Волос и Александруполис също оставиха лодките си по пристанищата, а в Керацини край Атина десетки риболовци се събраха пред рибната борса. Рибари протестираха и на други места в страната. По данни на обществената телевизия ЕРТ протестът обхваща различни категории професионален риболов в страната.

Основното искане е свързано с разходите за гориво. Рибарите твърдят, че цената на корабното гориво е нараснала повече от два пъти спрямо миналата година и че при сегашните разходи част от излизанията в морето са икономически неизгодни. Представители на сектора настояват за по-добро субсидиране на горивата и предупреждават, че могат да продължат протестните действия за неопределено време, ако не бъдат обявени допълнителни мерки, пише БТА.

Протестът започна след среща на представители на сектора с ръководството на гръцкото Министерство на развитието на селските райони и храните, на която е било обсъдено подпомагането на сектора. Според рибарските организации предложената подкрепа не отговаря на увеличението на разходите им.