ЕК одобри държавна помощ от 170 млн. евро за българските земеделци

Европейската комисия одобри българска схема за държавна помощ в размер на 170 милиона евро за земеделските стопани, засегнати от повишените цени на горивата и торовете поради кризата в Близкия изток. Това съобщиха от пресцентъра на Европейската комисия.

Схемата беше одобрена съгласно Временната рамка за държавна помощ при кризи в Близкия изток (METSAF), приета от Комисията на 29 април 2026 г.

Схемата ще се прилага до 31 декември 2026 г. и има за цел да смекчи въздействието на увеличението на цените на горивата и торовете в селското стопанство. Помощта ще бъде предоставена под формата на преки безвъзмездни средства. Схемата е свързана с предоставянето на ограничена по размер помощ, съобразена с увеличението на цените на горивата и торовете, и е с максимален размер от 50 000 евро на дружество.

Комисията оцени схемата съгласно правилата на ЕС за държавната помощ и установи, че тя е в съответствие с условията, след което я одобри.

METSAF ще бъде в сила до 31 декември 2026 г. През периода на нейното прилагане Комисията ще преглежда съдържанието, обхвата и срока на функциониране на рамката, като взема под внимание събитията в Близкия изток и общата икономическа ситуация.