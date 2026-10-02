ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Украйна получи 2,9 млрд.евро по специална програма

Времето София 18° / 17°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23663026 www.24chasa.bg

В Гърция разбиха финансова пирамида за криптовалута

1908
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Криптовалута Снимка: СНИМКА: PIXABAY

Полицията в Катерини, Северна Гърция, е разбила престъпна група, за която се смята, че е извършвала измами с инвестиции в криптовалута, съобщи гръцката телевизия Скай.

Незаконната печалба, която е получила групата, се изчислява на около 8 млн. евро.

В рамките на разследването, което е продължило много месеци, са били задържани 17 души в различни райони на страната. В преписката са замесени имената на още 9 души. Според информацията сред задържаните има и военнослужещи, пише БТА.

Схемата е действала под формата на финансова пирамида. Членовете на престъпната група влизали в контакт с граждани и им обещавали големи печалби от инвестиции в криптовалута. „Инвеститорите" били приканвани да привличат и други лица към схемата с обещанието, че така ще увеличат печалбите си.

Данните до момента показват, че повече от 10 хиляди души са вложили суми в схемата, като средната „инвестиция" се оценява на около 800 евро.

Дейността на извършителите е имала голям географски обхват с офиси в различни гръцки градове, сред които Катерини, Солун, Лариса и Патра.

Криптовалута

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Балкани

Последно от

Здраве

Последно от

България днес

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание