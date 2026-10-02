Горещините в Австрия това лято взеха рекорден брой жертви

Според актуален анализ на Агенцията за здраве и безопасност на храните (АЗБХ) през месеците юни, юли и август вследствие на горещините в Австрия по приблизителни оценки са починали 995 души. Това е най-високата стойност за този период от началото на измерванията през 2017 година, показват публикуваните данни.

За периода юни - август 2024 година агенцията е изчислила 948 смъртни случая, свързани с горещините, а за 2025 година 428. Годишните оценки за периода юни - август от 2017 година насам са варирали между 324 смъртни случая през 2020 година и 948 през 2024 година.

АЗБХ подчертава, че става дума за оценки за целия разглеждан период, а не за непрекъснато преброяване на смъртните случаи. При изчисленията се взема предвид и фактът, че въздействието на високите температури върху смъртността може да продължи и през следващите дни. Поради това оценките за отделни периоди могат впоследствие да се различават от вече публикувани по-рано стойности.

Горещините могат например да влошат вече съществуващи сърдечни и белодробни заболявания. За да се изчисли броят на смъртните случаи, свързани с горещините, се използва статистиката за наднормената смъртност. Броят на хората, които са починали „в повече" спрямо средните стойности, се сравнява със седмиците, през които е било особено горещо.

В крайна сметка се получава показател за смъртността, свързана с горещините - стойност, която се доближава до вероятния брой смъртни случаи, причинени или допринесени от високите температури.

Числото 995 не означава, че лекарите или властите са преброили 995 души, починали от горещина. Това е статистическа оценка за смъртни случаи, свързани с високите температури. Според модела реалният брой е оценен в диапазона 625-1 276 души,пише БТА.

Развитието съвпада с най-горещото лято от 260 години насам, откакто се водят инструментални измервания. На повече от 100 измервателни станции на метеорологичния институт Геосфере Аустрия са регистрирани нови температурни рекорди.