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Горещините в Австрия това лято взеха рекорден брой жертви

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Горещините това лято доведоха до голям брой починали в Австрия

Според актуален анализ на Агенцията за здраве и безопасност на храните (АЗБХ) през месеците юни, юли и август вследствие на горещините в Австрия по приблизителни оценки са починали 995 души. Това е най-високата стойност за този период от началото на измерванията през 2017 година, показват публикуваните данни.

За периода юни - август 2024 година агенцията е изчислила 948 смъртни случая, свързани с горещините, а за 2025 година 428. Годишните оценки за периода юни - август от 2017 година насам са варирали между 324 смъртни случая през 2020 година и 948 през 2024 година.

АЗБХ подчертава, че става дума за оценки за целия разглеждан период, а не за непрекъснато преброяване на смъртните случаи. При изчисленията се взема предвид и фактът, че въздействието на високите температури върху смъртността може да продължи и през следващите дни. Поради това оценките за отделни периоди могат впоследствие да се различават от вече публикувани по-рано стойности.

Горещините могат например да влошат вече съществуващи сърдечни и белодробни заболявания. За да се изчисли броят на смъртните случаи, свързани с горещините, се използва статистиката за наднормената смъртност. Броят на хората, които са починали „в повече" спрямо средните стойности, се сравнява със седмиците, през които е било особено горещо.

В крайна сметка се получава показател за смъртността, свързана с горещините - стойност, която се доближава до вероятния брой смъртни случаи, причинени или допринесени от високите температури.

Числото 995 не означава, че лекарите или властите са преброили 995 души, починали от горещина. Това е статистическа оценка за смъртни случаи, свързани с високите температури. Според модела реалният брой е оценен в диапазона 625-1 276 души,пише БТА.

Развитието съвпада с най-горещото лято от 260 години насам, откакто се водят инструментални измервания. На повече от 100 измервателни станции на метеорологичния институт Геосфере Аустрия са регистрирани нови температурни рекорди.

Горещините това лято доведоха до голям брой починали в Австрия

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